Osnabrück. Am Osnabrücker Landgericht startete am Mittwoch der Prozess gegen sechs Mitglieder einer Großfamilie aus den Niederlanden. Ihnen werden zahlreiche Einbrüche in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zur Last gelegt.