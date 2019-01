Osnabrück. Beide kommen aus Ostdeutschland und mögen gerne Kartoffelsuppe. Über Jahre ist die Kabarettistin Simone Solga Angela Merkels „Kanzlersouffleuse“ gewesen. In Osnabrück stellt sie ihr aktuelles Programm "Das gibt Ärger" vor.

Seit 2005 glänzt Kabarettistin Simone Solga als „Souffleuse“ von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit deren Rückzug wird auch die Figur verschwinden. Darauf ist die eine Frau aus Ostdeutschland aber mindestens genauso gut vorbereitet wie die andere. Im Interview blickt Simone Solga zurück und nach vorn.

Frau Solga, ihre „Amtszeit“ als Kanzlersouffleuse geht nach 13 Jahren zu Ende. Werden sie die Rolle, und auch ihre „Arbeitgeberin“, vermissen?

Die Kanzlersouffleuse war eine tolle Idee und eine gute Rolle. Das werde ich eventuell auch mal vermissen, ja, nicht aber die Arbeitgeberin. Klar, ich könnte nahtlos für den Nächsten flüstern, aber jetzt ist es mal gut. Es ist Zeit für frischen Wind, der Blick geht nach vorn. Ich werde ja weiterhin ein politisches Programm auf die Beine stellen. Und dazu brauche ich weder Merkel noch die Souffleuse.

Gibt es denn schon ein Angebot von „AKK“ für den Fall der Fälle?

Ich werde für AKK nicht mehr tätig sein. Aber jetzt hat ja Olaf Scholz Interesse bekundet, Kanzler zu werden. Ist´s Wahnsinn auch, so hat es doch Methode ...

Was hat Sie an Angela Merkel fasziniert oder tut es immer noch? Wie erklären Sie sich die lange Amtszeit?

Frau Merkel hat um sich nicht viel Wind gemacht. Sie hat sich, soweit mir das bekannt ist, nicht bereichert oder für Skandale gesorgt. Ihre Art, erstmal die anderen eine große Welle machen zu lassen und dann ganz überlegt den nächsten Schritt zu tun, imponiert mir. Das könnte ich mir abgucken, weil impulsives Handeln nicht immer von Vorteil ist. Aussitzen kann manchmal helfen. Und um aktuell zu bleiben: Politiker sollen in Urlaub fliegen, Eis mit dem Plastelöffel genießen oder ein Salamibrot reinhauen. Von mir aus auch Politiker der Grünen. Aber Merkel würde es wohl nie einfallen, sich Klima, Umwelt und ökologischen Fußabdruck auf die Fahnen zu schreiben, um dann in den sozialen Netzwerken dem „Otto-Normalbürger!“, der gerade wegen seines Diesels Bauchschmerzen hat, stolz Fotos zu posten, wie cool der Weihnachtsurlaub in Kalifornien ist, oder dass man in den Anden Energie tanken muss, die man dann wieder verschwendet. So blöd ist Merkel eben nicht, und bei aller Kritik an ihr: Dafür schätze ich sie.

Gibt es, abgesehen von der ostdeutschen Herkunft, weitere Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen und der Noch-Kanzlerin?

Ich esse auch gern Kartoffelsuppe. Sonst gibt es, glaube ich, nichts.

Warum hieß es eigentlich nicht „Kanzlerinnensouffleuse“? „Gendern“ Sie nicht gern?

Es heißt ja auch nicht „Kanzlerinnenamt“, oder? Der von mir erfundene Beruf heißt "Kanzlersouffleuse". Punkt. Egal, ob Mann oder Frau. Es spielt für mich keine Rolle, welches Geschlecht der Staatsratsvorsitzende hat. Entstanden ist der Titel damals noch unter Gerhard Schröder. Und dann hatte sich Merkel bei mir beworben. Und nur nebenbei: „Kanzlerinnensouffleuse“ klingt grausig, hölzern und unmelodiös, finden Sie nicht? Ich bin jedes Mal sauer, wenn der Titel von Journalisten so eigenmächtig abgeändert wird.

Wie stehen sie generell zu Feminismus und Frauenquote?

Ich frage mich schon seit langen, warum Kabarettbühnen und Fernseh-Kabarettsendungen nicht schon mal mit einer Frauenquote anfangen? Man könnte doch mit gutem Beispiel vorangehen. Es gibt zig Kabarettistinnen mittlerweile. Aber ich höre immer nur: Es gibt so wenig Gute. Komisch, nicht? Also irgendwas stimmt da nicht. Mehr muss ich zur Frauenquote jetzt nicht sagen.

Ihr aktuelles Programm heißt „Das gibt Ärger“. Was ärgert Sie an der aktuellen Bundespolitik am meisten?

Im Programm mache ich eher Ärger. Wenn ich die Bundespolitik betrachte, könnte ich eher heulen. Und dann höre ich vom Fall Relotius und muss wieder lachen. Humor ist sehr, sehr wichtig.