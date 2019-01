997 Gramm Amphetamine fanden Osnabrücker Zöllner bei einer Kontrolle. Foto: Hauptzollamt Osnabrück

Osnabrück/Bad Bentheim. Bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der A30 in Bad Bentheim haben Osnabrücker Zöllner am Montagabend fast ein Kilogramm Amphetamine im Wert von rund 12.000 Euro entdeckt.