Osnabrück. Dort, wo einst der Westfälische Frieden geschlossen wurde, sucht die SPD in diesen Tagen ihren innerparteilichen Einklang. Die ehemals glorreiche Volkspartei taumelt von Umfragetief zu Umfragetief. Die Sozialdemokraten sind auf der Suche nach einem Ausweg und geben sich kämpferisch.

Es ist düster in diesen Tagen. Dunkle Wolken durchziehen den Horizont, plärrender Regen prasselt auf die Straßen, nur vereinzelte Sonnenstrahlen bahnen sich den Weg durch den tiefschwarz verhangenen Himmel. Das Wetter zum Auftakt der zweitägigen Jahresklausur der SPD-Landesgruppen aus NRW und Niedersachsen könnte symbolträchtiger kaum sein – in einer Zeit, in der die SPD bundesweit um ihr Renommee kämpft. Seit Monaten befinden sich die Genossen im Umfragetief, erklären beinahe wöchentlich ihre Bereitschaft sich zu wandeln und zu erneuern. Doch der Aufbruchstimmung ist längst Ernüchterung gewichen.

Die Zeiten der Großen Koalition, die anhaltende Debatte um eine Reform der Hartz-IV-Sätze und eine Bundesvorsitzende Andrea Nahles, die zunehmend an Rückhalt verliert, nagen am Selbstverständnis der sonst so forschen Sozialdemokraten. Im Herzen der Hasestadt gibt sich die SPD geläutert, auch wenn vom Glanz der vergangenen Jahrzehnte wenig geblieben ist. Wer einen aufsehenerregenden Empfang erwartet, wird enttäuscht: Stattdessen gibt es Kaffee und Kuchen und ein paar Stehtische, die zum Smalltalk einladen. Doch wer glaubt, die SPD habe sich aufgegeben, hat weit gefehlt: "Wir sind nervös und aufgeregt. Aber wir wollen hier die Pflöcke für die Zukunft der Partei setzen", erklärt Johann Saathoff, Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen gleich zu Beginn der Tagung, die erstmals öffentlich abgehalten wird. Kein einfaches Ziel, dem sich die SPD stellt und doch ein Zeichen, dass es der Partei ernst ist mir der Erneuerung.

Schon der Blick ins weite Rund des Konferenzraums offenbart, wie bedeutend die erste Klausur des Jahres für die SPD geworden ist. Mit Ex-Umweltministerin Barbara Hendricks, Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann, Generalsekretär Lars Klingbeil und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sind nicht nur Mitglieder der Landesverbände gekommen, sondern bekannte Größen, die ihrer Partei neues Leben einhauchen wollen.



Auch Martin Schulz und Sigmar Gabriel, die einst an der Spitze der SPD den Kurs der Genossen vorgaben und längst zu Hinterbänklern in Berlin degradiert wurden, sind in Osnabrück, um ihre Sympathien für den Erneuerungskurs der SPD zu bekunden. Der Empfang ist kurz und knackig, aber vor allem respektvoll. Als die beiden den Raum betreten, verschwimmt die Geräuschkulisse schlagartig, sie werden geherzt und gedrückt und erhaschen mitunter ein kurzes Tätscheln auf den Hinterkopf.



Kernthema Europa

Dass es für die SPD in diesem Jahr um sehr viel geht, zeigt der Blick auf die im Mai anstehende Europawahl, die auch in Osnabrück ihre Schatten vorauswirft. „Die Europawahl wird eine Schicksalswahl für unseren Kontinent und auch für die SPD", sagt Martin Schulz, der als ehemaliger EU-Parlamentspräsident die Lage Europas hautnah miterlebt hat, räumt aber ein, dass es in der EU einiges zu verbessern gäbe. Dennoch sei die Wertegemeinschaft als Garant für Frieden und Wohlstand unabdingbar und ein Bekenntnis dafür, "dass Große und Kleine auf gleicher Ebene miteinander agieren können."

Doch vielen innerhalb der EU scheint dieses Empfinden nicht zu reichen. Insbesondere die Briten, die unmittelbar vor einem Austritt aus der Europäischen Union stehen, würden sich zunehmend die Frage der Souveränität und Eigenständigkeit stellen. So zumindest betont es der britische Botschafter Sir Sebastian Wood, der als Ehrengast zur Jahresauftaktklausur eingeladen wurde. Doch seine Äußerungen werden mit Unverständnis und energischen Zwischenrufen quittiert. Während die Frage nach einem zweiten Referendum von Wood mehr ausgelassen als beantwortet wird, hört Martin Schulz gebannt zu. Mal stirnrunzelnd, die Arme verschränkt, mal mit einem süffisanten Lächeln auf den Lippen, holt er aus zu einem flammenden Plädoyer für die Zukunft Europas und die Rolle Großbritanniens nach dem Brexit.



Es wirkt wie ein Zeichen des Aufbruchs, wie ein Signal an die Außenwelt. "Das, was wir heute machen, war lange überfällig: In der Sache endlich mal zu streiten", sagt etwa Sebastian Hartmann, Bundestagsabgeordneter aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Das betrifft an diesen Tagen nicht nur die Debatte um die Zukunft Europas, sondern auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit, die Entwicklung der Mobilität oder die Verträglichkeit zwischen Arbeit und Umwelt, wie das Beispiel des Hambacher Forstes zeigt. Erst recht, als Ulla Schmidt – ehemalige Bundesgesundheitsministerin – mahnend betont, die SPD müsse endlich dazu stehen, "was sie für dieses Land geschaffen hat" wird das Dilemma der Sozialdemokraten deutlich.

Die Suche nach dem Selbstverständnis

Die Sozialdemokraten suchen nach einem neuen Selbstverständnis. Wer sich mit den Abgeordneten im Grünen Jäger unterhält, die an diesem Abend in der urigen Kneipe zusammengekommen sind und in der auch schon andere Genossen in Stammtischmanier debattiert haben, bekommt ein anderes Bild einer Partei, die mehr denn je auf der Suche nach sich selbst ist. Es ist das Bild einer zerstrittenen und in sich gekehrten SPD. Wer in die Gesichter der Abgeordneten blickt, sieht in diesen Momenten die Enttäuschung, die sich breit macht, über eine Parteivorsitzende Andrea Nahles, "die alle nur mit ihrem Pippi-Langstrumpf-Auftritt oder ihrem In-die-Fresse-Spruch verbinden" oder einen Finanzminister Olaf Scholz, der "seit Jahren keinen Rückhalt genießt" und der einen "peinlichen Eindruck" hinterlasse, wenn er sich selbst als Kanzlerkandidat ins Spiel bringe. Öffentlich preisgeben, möchte das niemand. Doch die Sorgenfalten der Abgeordneten werden spürbar größer, die Blicke leerer und die Verzweiflung größer. Ist das die Zukunft der SPD?



Im alt ehrwürdigen Friedenssaal des historischen Osnabrücker Rathauses, den die Abgeordneten an diesem Abend ebenfalls besichtigen, ist die Stimmung deutlich entspannter. Im riesigen Saal, der mit Porträts bedeutender Gesandter verziert ist, lauschen sie den Worten von Stadtführer Georg Vaupel, der vor allem über das Zustandekommen der Westfälischen Friedens zu berichten weiß. Und so hoffen die Abgeordneten der SPD, endlich zur Ruhe zu kommen und ihren innerparteilichen Frieden zu finden. Auch wenn es fraglich bleibt, ob der Blick zurück, wirklich das richtige Rezept ist, sich für die Zukunft zu wappnen.