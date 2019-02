Osnabrück. Zwei Abmahnungen für die Eurobahn, eine für die Nordwestbahn: Im regionalen Bahnverkehr kriselt es gewaltig. Über Ursachen, Auswege und Konsequenzen – etwa bei der Auftragsvergabe – spricht der Geschäftsführer des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), Joachim Künzel, im Interview mit unserer Redaktion.

Herr Künzel, Sie sind heute mit der Eurobahn nach Osnabrück gekommen. Und hatten prompt eine Viertelstunde Verspätung.

Ärgerlich, ja. Aber dafür konnte die Eurobahn diesmal nichts. Sie musste wiederholt Fernzüge überholen lassen.

Immerhin haben Sie jetzt eine Idee davon, was Fahrgäste im Teutoburger-Wald-Netz seit über einem Jahr fast jeden Tag erleben. Die meisten wären froh, wenn es nur bei Verspätungen bliebe. Aber oft fallen Züge ganz aus oder sind viel zu kurz. Von defekten Türen und Toiletten ganz zu schweigen.

Dabei war die Eurobahn nicht immer schlecht, ganz im Gegenteil. Als sie 2000 an den Start ging, damals mit zwei Linien in Ostwestfalen, brachte sie tadellose Leistungen und war lange ein Musterknabe in Sachen Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Mit der Zeit gewann die Eurobahn weitere Netze dazu, aber offenbar ist das Mutterunternehmen Keolis Deutschland seinen dadurch immer komplexer gewordenen Aufgaben heute nicht mehr gewachsen. Es scheint mit dem Betrieb schlicht überfordert. Deswegen waren wir als Aufgabenträger jetzt auch zum Handeln gezwungen. Und haben bei der NWL-Verbandsversammlung im Dezember mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln auf die Entwicklungen reagiert.

Sie meinen die Abmahnung, die sich – anders als eine erste im Februar 2017 – nicht nur auf das Teutoburger-Wald-Netz, sondern auch auf alle weiteren Eurobahn-Linien erstreckt. War das der letzte Warnschuss für Keolis Deutschland?

Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens: Wir schließen kurzfristig eine Zusatzvereinbarung mit Keolis, in der das von uns und den anderen Aufgabenträgern geforderte Audit geregelt wird. Ein unabhängiger Gutachter sucht dann im Unternehmen die Gründe für das von uns diagnostizierte Organisationsversagen. Zugleich verpflichtet sich Keolis, alle festgestellten Mängel in einer angemessenen Zeit zu beseitigen. Kommt diese Vereinbarung nicht zustande oder scheitert das Audit, greift das andere Szenario. Und das sieht entweder eine zweite Abmahnung über sämtliche Netze vor, oder die Kündigung einzelner, wenn nicht sogar aller Verkehrsverträge.

Eine Kündigung hat es in der Branche, wo Verkehrsverträge über Jahrzehnte geschlossen werden, so noch nicht gegeben. Haben Sie sich das gut überlegt?

Lassen Sie mich eins ganz klar sagen: Ich will keine Kündigung. Aber ich bin bereit, bei Bedarf diesen letzten Schritt zu gehen. Es ist wie in der Kindererziehung: Wenn man Konsequenzen androht, muss man sie im Ernstfall auch folgen lassen – ansonsten wird man unglaubwürdig.

Dann spielen wir es doch mal gedanklich durch: Was wäre, wenn der NWL seine Verträge mit der Eurobahn komplett oder auch nur teilweise kündigt?

Fest steht: Es wird keinen Tag geben, an dem in den betroffenen Eurobahn-Netzen deswegen alles stillsteht und plötzlich kein einziger Zug mehr fährt. Denn eine Kündigung würde nicht zu sofort, sondern nur mit einer angemessenen Frist ausgesprochen. Das können drei, vier Monate sein, wenn wir ein Eisenbahnverkehrsunternehmen finden, das so schnell einspringen kann.

Und wenn nicht?

Dauert es entsprechend länger. Aber eine solche Notvergabe an einen anderen Betreiber hätte auch nur für eine Übergangszeit Bestand. Am Ende müsste ganz neu ausgeschrieben werden. Dafür braucht es aber gegebenenfalls einen Vorlauf von drei bis vier Jahren.









Welche Verantwortung trägt der NWL für den Ärger mit der Eurobahn?



Als Aufgabenträger können wir uns natürlich nicht hinstellen und behaupten, wir hätten damit nichts zu tun. Es ist schließlich unsere Entscheidung, welches Eisenbahnverkehrsunternehmen welches Netz betreiben soll.

Deshalb fragen sich auch viele Fahrgäste: Warum hat die Eurobahn 2015 – nach längerem Rechtsstreit mit dem früheren Betreiber Westfalenbahn – überhaupt den Zuschlag für das Teutoburger-Wald-Netz bekommen? Ihre Leistungen auf vielen anderen Linien, beispielsweise im Ostwestfalen-Netz, ließen doch schon damals stark zu wünschen übrig.

Auch wenn die Eurobahn damals schon vereinzelt Schwierigkeiten hatte, war die Problematik in der aktuellen Form sicherlich nicht absehbar. Außerdem gab es für uns keine rechtlich belastbaren Ausschlussgründe. Die Eurobahn hat dann angesichts der Kriterien, die bei der Ausschreibung des Teutoburger-Wald-Netzes zugrunde lagen, das beste Angebot abgegeben, und dem war der Zuschlag zu erteilen.

Ist oder war der Preis denn das einzige Kriterium für eine Vergabe?

Es ist jedenfalls am rechtssichersten, zu 100 Prozent nach dem Preis zu entscheiden. Und wir als NWL, aber auch andere Aufgabenträger sind mit dieser Art der Vergabe in der Vergangenheit gut gefahren. Denn sie brachte mehr Verkehrsleistung zu wesentlich günstigeren Preisen.

Im Fall des Teutoburger-Wald-Netzes wurden bei der Ausschreibung deshalb die gewünschten Leistungen einschließlich der zu erreichenden Qualität sehr detailliert vorgegeben, und interessierte Eisenbahnverkehrsunternehmen hängten ihr Preisschild dran – sagten also, für wie viel Geld sie unsere Vorgaben erfüllen wollen. Am Ende bekam das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag. Jetzt müssen wir feststellen: Diese Methode hat sich überlebt und funktioniert nicht mehr, so wie sich der Markt im Moment darstellt. Daraus müssen wir unsere Lehren ziehen.









Welche sind das?

Wir wollen die Vergabekriterien so verändern, dass Anbieter künftig nicht mehr nur ihren Preis für die bestellten Leistungen nennen müssen, sondern auch darlegen müssen, wie sie es schaffen wollen, unsere hohen Qualitätsanforderungen zu erfüllen – Stichwort Personal, Fahrzeuge, Organisation. Der NWL prüft das dann auf Plausibilität.

Kann er das denn?

Bevor ich im Januar 2018 die Geschäftsführung bei Nahverkehr Westfalen-Lippe übernommen habe, war ich mehr als 20 Jahre lang bei der Deutschen Bahn beschäftigt und in dieser Zeit auch der direkte Ansprechpartner des Vertragspartners DB für den NWL. Ich kenne die andere Seite also ziemlich gut und kann beurteilen, was geht und was nicht.

Unabhängig davon müssen wir auch diese Kriterien so festlegen, dass sie gerichtsfest beurteilbar sind. Wir haben uns mal europaweit umgesehen: In einigen anderen Ländern wird so gearbeitet. Möglicherweise müssen wir dann mehr Zeit als bisher in die Begründung unserer Entscheidungen investieren, aber das sollte es uns wert sein.

Werden die neuen Vergabekriterien schon bei der nächsten Ausschreibung zur Anwendung kommen?

So ist der Plan.

Das wäre dann das heutige OWL-Dieselnetz, zu dem auch die für Osnabrück wichtige Regionalbahn-Linie 75 "Haller Willem" gehört.

Die SPNV-Leistungen im OWL-Dieselnetz werden zum 14. Dezember 2025 neu vergeben – wobei die Vertragslaufzeit noch nicht klar ist. Zuletzt betrug sie 12 Jahre, aber auch 15 sind diesmal möglich. Bis Ende 2019 bereiten wir gemeinsam mit den beiden anderen Aufgabenträgern, der LNVG in Niedersachsen und dem NVV in Hessen, die Ausschreibung vor.

Wird zum geforderten Leistungsumfang dann auch ein 30-Minuten-Takt für den Haller Willem auf der Gesamtstrecke Osnabrück-Bielefeld gehören?

Das ist einer der Aspekte, die in dieser Zeit geklärt werden.









Zurück zur Eurobahn: Warum nimmt der NWL ausgerechnet sie so hart an die Kandare? Andere Betreiber bringen auch schlechte Leistungen, in unserer Region zum Beispiel ganz aktuell die Nordwestbahn.

Bei der Nordwestbahn sehen wir vergleichbare Probleme, das stimmt. Deshalb wurde sie auch jetzt vom VRR und uns zumindest für die Leistungen am Niederrhein und im Münsterland ebenfalls abgemahnt.

Die Eurobahn ist zudem systemrelevant. Sie ist das größte Eisenbahnverkehrsunternehmen im Bereich des NWL, sobald die DB Regio ihre Leistungen im RRX-Netz abgegeben hat. Entsprechend heftig sind die Auswirkungen, wenn der Betrieb bei der Eurobahn über einen längeren Zeitraum nicht stabil funktioniert. Dann verliert der Fahrgast das Vertrauen in die Bahn allgemein, und da müssen wir als Zweckverband einschreiten. Aber grundsätzlich behandeln wir natürlich alle Eisenbahnverkehrsunternehmen gleich.

Abgesehen von der Abmahnung: Welche Sanktionsmöglichkeiten stehen dem Aufgabenträger zur Verfügung, wenn ein Eisenbahnverkehrsunternehmen vertragsbrüchig wird?

Im ersten Schritt werden mangelhafte Leistungen, sprich Zugausfälle, Verspätungen oder auch zu geringes Platzangebot, von uns pönalisiert, also mit Geldabzug bestraft. Zum Hintergrund: Beim NWL schließen wir sogenannte Bruttoverträge ab. Das heißt, wir zahlen den Eisenbahnverkehrsunternehmen eine Pauschale – basierend auf dem in der Ausschreibung gemachten Angebot. Fahrgeldeinnahmen werden verrechnet, landen also beim Aufgabenträger.

Aber dann kann es einem Eisenbahnverkehrsunternehmen ja egal sein, ob es viele Fahrgäste hat oder wenig. Wo ist da der Anreiz, gute Leistungen zu bringen?

Genau deshalb muss eine Pönalisierung für die Betreiber auch schmerzhaft sein. Und glauben Sie mir: Weder für die Nordwestbahn noch für die Eurobahn sind die aktuellen Pönalen witzig. Es ist eine Mär, dass Eisenbahnverkehrsunternehmen einen finanziellen Vorteil davon hätten, wenn sie zum Beispiel absichtlich Züge ausfallen lassen. Jede Fahrt, die nicht so stattfindet wie bestellt, kostet die Betreiber viel Geld.

Dabei ist es auch egal, ob die Zugausfälle selbst verschuldet sind oder nicht. Beides wird pönalisiert. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen erstatten uns täglich Bericht über ihre erbrachten Leistungen. Wir prüfen diese Meldungen dann auf Plausibilität und gleichen sie mit Daten aus anderen Quellen ab. Damit ist Pfusch so gut wie ausgeschlossen.

Im Teutoburger-Wald-Netz setzt die Eurobahn neben einigen fabrikneuen auch jede Menge alte Elektrotriebwagen ein. Aber mit allen gab und gibt es teils große Schwierigkeiten. Inwiefern könnte eine NWL-eigene Flotte das Problem bei der nächsten Vergabe lösen?

In der Tat besitzt der NWL mittlerweile viele eigene Fahrzeuge. Für das im Aufbau befindliche RRX-Netz haben vier von fünf beteiligten Zweckverbänden alle 82 erforderlichen, hochmodernen Elektrotriebzüge gemeinsam angeschafft und den Hersteller Siemens zudem für 32 Jahre mit der Wartung und Instandhaltung beauftragt. Gesamtvolumen des Auftrags: über 1,7 Milliarden Euro. Die Flotte wird dann den beiden RRX-Linienbetreibern Abellio Rail NRW und National Express zur Verfügung gestellt. Dieses sogenannte RRX-NRW-Modell hat aber Vor- und Nachteile.









Welche?

Auf der einen Seite haben wir als Aufgabenträger große Planungssicherheit, was Fahrzeugstandard und –verfügbarkeit betrifft. Auf der anderen Seite sind wir durch eine Fahrzeuglebensdauer von rund 30 Jahren lange festgelegt, können neue Entwicklungen bei den Zügen deshalb nicht mitgehen und auch kaum vorantreiben. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Eisenbahnverkehrsunternehmen wichtige Kompetenzen einbüßen und bislang notwendige Strukturen abschaffen, je mehr die Aufgabenträger ihnen abnehmen – die Pflege und Reparatur von Fahrzeugen beispielsweise. Wenn ein Eisenbahnverkehrsunternehmen dazu nicht mehr vertraglich verpflichtet wird, wozu soll er dann noch eigene Werkstätten vorhalten? Am Ende gehen uns so die Sparringspartner aus. Und das wäre schlecht für den Markt, denn wir wollen ja Wettbewerb. Ich glaube deshalb, die Mischung macht’s.

Und wohin tendieren Sie mit Blick auf das neu zu vergebene OWL-Netz?

Im Moment eher zum RRX-NRW-Modell mit den Aufgabenträgern als Flottenbesitzer. In dieser Frage steht die Entscheidung aber noch nicht fest. Es sind auch noch andere Modelle im Rennen. Ich kann mir im OWL-Netz künftig gut Züge mit alternativen Antrieben vorstellen. Wo heute Dieseltriebwagen zum Einsatz kommen wie auf der Haller-Willem-Strecke, könnten es dann zum Beispiel Fahrzeuge mit einer Kombination aus Batterie und Oberleitung sein.