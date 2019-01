Osnabrück. Die Volkshochschule Osnabrück und das städtische Büro für Friedenskultur sehen sich harschen Vorwürfen ausgesetzt: Sie würden dem Antisemitismus Raum gebe, moniert die Initiative „Kritik und Intervention“, die Anfang Januar mit einem Schreiben an die Öffentlichkeit gegangen ist.

Der Angriff zielt auf einen Vortrag, der am 9. Januar stattfinden soll. Dann sprich Johann Weng, Regionalgruppenleiter der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft (DPG), zum Thema „Antisemitismus in Deutschland“. Das Referat wurde in das Rahmenprogramm „Gedenktag 9. November“ des Büros für Friedenskultur aufgenommen.

Die Initiative kritisiert vor allem die Unterstützung der DPG für die Bewegung Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS), die mit Boykott-Aktionen Israel zu einem Rückzug aus den Palästinensergebieten zwingen will. „Trotz der Unterstützung der BDS-Bewegung und höchst einseitiger Referenten-Auswahl sitzt die DPG in Osnabrück fest im Sattel“, schreibt die Initiative. Des Weiteren werde muslimischer Antisemitismus verharmlost und bagatellisiert.

Das sagen die Betroffenen

Christine Grewe vom Büro für Friedenskultur erklärt, dass in das Rahmenprogramm zum 9. November immer passende Veranstaltungen der Volkshochschule aufgenommen würden. Die Vorwürfe seien „etwas hanebüchen“ und die Argumentation „verworren“: „Das trägt nicht zur Debatte bei, sondern polarisiert nur.“

Auch Carl-Heinrich Bösling, Geschäftsführer der Volkshochschule, sieht keinen Anlass, der Initiative recht zu geben: „Johann Weng war zehn Jahre Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Ich gehe davon aus, dass er keine besonders radikale Position vertreten wird.“ Alles andere sei „Quatsch“.

An Johann Weng selbst war die Initiative vorab nicht herangetreten, wie er der NOZ sagte. „Ich gehe davon aus, dass bei meinem Vortrag einige aus dieser Gruppe anwesend sein werden.“ Dann wolle er zu den Vorwürfen Stellung nehmen.

Wer steckt dahinter?

Es ist unklar, wer hinter der Gruppe „Kritik und Intervention“ steht. Nach eigenen Angaben handelt es sich um „eine studentische Initiative an der Universität Osnabrück“, die seit November 2017 existiert und gelegentlich Vorträge organisiert. Die dazugehörige Facebook-Seite dreht sich monothematisch um muslimischen Antisemitismus und türkischen Nationalismus. „Unser Hauptaugenmerk richtet sich auf Strukturen und Ideologielinien des politischen Islam“, erklärt ihr Sprecher Michael Hauser: „Die selbsternannte Friedensstadt Osnabrück, die unter dem Motto des Dialogs häufig mit dem türkisch-nationalistischen Verbandsislam oder der örtlichen Palästina-Solidaritätsszene paktiert, zeigt die Notwendigkeit unserer Initiative auf.“ Sowohl Grewe als auch Bösling rechnen sie daher der linken Splittergruppe der sogenannten Antideutschen zu. Hauser gab auf Nachfrage nicht bekannt, wie viele Mitglieder seine Gruppe derzeit hat.