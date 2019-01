Osnabrück. Am Dienstagnachmittag sind auf der Autobahn 1 bei Osnabrück zwei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Dabei wurde eine schwangere Frau leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei ereignetet sich der Unfall gegen 14.15 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A1 in Höhe der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen in Fahrtrichtung Münster. Ein Autofahrer übersah beim Wechsel auf die linke Spur ein von hinten kommendes Fahrzeug. Es kam zu leichten Zusammenstoß, bei dem die schwangere Fahrerin des zweiten Autos leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der linke Fahrstreifen gesperrt und es entstand ein erheblicher Rückstau, der auch nach der Entsperrung gegen 15.20 Uhr weiter anhält.