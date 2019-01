Osnabrück. Nächster Neubau in der ehemaligen Kaserne an der Sedanstraße: Neben dem Innovationszentrum baut ein emsländisches Unternehmen ein Bürogebäude für junge Unternehmen. 14 Millionen Euro werden investiert.

Das meldet die Wirtschaftsförderung Osnabrück (WFO), die mit der Vermarktung der Fläche an der Lise-Meitner-Straße im Wissenschaftspark beauftragt war. Der Kaufvertrag ist unterzeichnet. Bauherr ist die Schomaker Baugruppe aus Dörpen im Emsland, die für das Bauvorhaben eine Betreibergesellschaft unter dem Namen Technocom GmbH mit Sitz in Osnabrück gegründet hat.

„Wir wollen für diese besondere Immobilie eine namhafte Adresse schaffen, die insbesondere junge und technologieorientierte Unternehmen anspricht“, wird Jürgen Schomaker, Geschäftsführer der Schomaker Bauträger GmbH, in einer Mitteilung der WFO zitiert. Das neue "Technocum" solle das vorhandene Angebot im Wissenschaftspark ergänzen und insbesondere jungen Unternehmen, die schon länger am Markt tätig sind oder Firmen, die beispielsweise aufgrund ihres Firmenalters keinen Unterschlupf im Innovationszentrum finden können, Raum für Wachstum und kreative Ideen bieten.

Die WFO hatte gemeinsam mit der Stadt und der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksgesellschaft (OBG) ein strukturiertes Bieterverfahren in Gang gesetzt. Die Empfehlungskommission für den Wissenschaftspark habe bei der Entscheidung für die Schomaker Baugruppe "nicht nur gestalterische und städtebauliche Qualitätskriterien, sondern auch inhaltliche Aspekte für ein bedarfsgerechtes Nutzungskonzept in ihre Bewertung mit einbezogen", heißt es in der Mitteilung der Wirtschaftsförderung..



Rund 14 Millionen Euro investiert die Gesellschaft den Angaben zufolge in das Projekt. Bis 2022 sollen vier Vollgeschosse etwa 6.000 Quadratmeter Büro-, Labor- und Werkstattflächen entstehen. Angedacht seien auch ein Café, teilbare Gemeinschaftsbüros (Co-Working Spaces), Konferenzräume und weitere Büroservices. Dazu zählen zum Beispiel Sekretariatstätigkeiten, eine zentrale Rezeption und ein Ansprechpartner vor Ort, der sich um die Mieter kümmern soll. Das Haus wird einen Glasfaseranschluss mit 100 MBit/s haben. (Weitere Informationen: www.technocum.de).