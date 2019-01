Osnabrück. Nun also auch Comedy: Der längst legendäre Osnabrücker Bastard Club probiert mit Jochen Prang eine neue Programm-Zutat aus.

Als erste Adresse für Punkrock- und Metalkonzerte der etwas härteren Gangart hat sich der Bastard Club, kurz: B. C., an der Buerschen Straße einen Namen gemacht. Auch international ist der Laden hinter dem Bahndamm in der Szene längst ein Begriff. Dabei war der von einer Mischlimonade inspirierte Name schon Programm, als der Club vor einem Dutzend Jahren von der Skate Hall dorthin umgesiedelt ist. „Von Beginn an gab es bei uns eine wilde Mischung von Hip-Hop über Free Jazz bis hin zum düstersten Metal“, stellt Alexander Schröder klar, der in der Stadt als „Schnalli“ bekannt ist und gemeinsam mit seiner Frau neben dem B. C. auch den Kaffee- und Plattenladen Shock Records in der Hasestraße und die Whisky´s „Unrockbar“ in der Altstadt betreibt.

Auch Elektro- und Goa-Partys sind bereits im Bastard ebenso gefeiert worden wie private türkische Hochzeiten oder jüngst ein Benefiz-Festival „gegen Rechts“. Bands, die einem wie auch immer gearteten rechtsradikalen oder neofaschistischen Umfeld zuzuordnen sind, werden strikt abgelehnt. Ansonsten zeigt sich Schröder offen gegenüber allem, was „mit echten Instrumenten“ auf der Bühne steht – und sagte eben auch nicht Nein, als der Comedian Jochen Prang einen Termin angefragt hat – auch deshalb, weil der Berliner sein ganz eigenes Ding macht und „nicht übertrieben“ auf der Comedy-Welle mitschwimmt.

Geheimtipp für "Secret Gigs"

Ausnahmsweise wird der B. C. bestuhlt sein. Nicht das erste Mal übrigens, denn auch eine Lesung hat bereits im „Untergrund“ stattgefunden, der unbestuhlt Platz für 300 Gäste bietet. Bei geringerer Ticketnachfrage kann zudem die von Thekenlegende „Mutti“ überwachte Raucherkneipe im oberen Teil, von der aus die Veranstaltungen darunter auf einer großen Leinwand mitverfolgt werden können, bespielt werden. Das ist allerdings selten der Fall, denn der Club ist längst eine beliebte Location und ein Geheimtipp für Testkonzerte oder „Secret Gigs“ von namhaften Musikern, die zwischendurch auch eine intime Atmosphäre nah an den Fans zu schätzen wissen.

"Prangster" Comedy passt

„Die Künstler fühlen sich wohl bei uns“, sagt Schröder, der auf eine zwölfjährige Erfahrung als Tour-Manager auch größerer Bands zurückgreifen kann – und: „Es muss authentisch sein“, was er sowohl im Hinblick auf den Veranstaltungsort als auch in Bezug auf die auftretenden Künstler meint. Ein Kriterium, dass eben auch für Comedians gilt. Nicht zuletzt deshalb glaubt Schröder nicht, dass das neue Mitmischen auch in diesem Bereich anderen örtlichen Veranstaltern Konkurrenz macht oder gar „etwas wegnimmt“. Zumal der Auftritt des „Prangster“ genannten Jochen Prang zunächst einmal abgewartet werden soll.

Es wäre eine weitere Zutat in der bunten Bastard-Mischung, die im kommenden Monat unter anderem japanischen Rock´n Roll, Sixties-Surf-Punk und orchestralen Metal enthält. Nicht zuletzt der seit Mitte 2011 im B. C. ansässige Verein „HC (Hardcore) Family“, der sich die Förderung der Subkultur des Punkrocks auf seine Fahnen geschrieben hat, wird dafür sorgen, dass das Programm nicht verwässert, sondern lediglich bereichert wird. Schließlich kann auch Comedy rocken.

Die „Stand Up Comedy Night“ mit Jochen Prang und Gästen findet am Donnerstag, 17. Januar, 20 Uhr, im Bastard Club statt.