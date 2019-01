Osnabrück. Der Roncalli Weihnachtscircus 2018 in Osnabrück ist mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Mehr als 40.000 Besucher sahen das extralange Gastspiel mit 32 Vorstellungen in 17 Tagen. Im Dezember 2019 will die Traumfabrik wiederkommen – mit einem Programm, das noch weihnachtlicher ist.

Der fünfte Roncalli Weihnachtscircus in Osnabrück dauerte so lange wie keiner zuvor. Und zog so viel Publikum an wie noch nie: Weit über 40.000 Gäste kamen nach offiziellen Angaben zwischen dem 21. Dezember und 6. Januar ins Zelt an der Halle Gartlage. Damit wurde die bisherige Bestmarke aus dem Vorjahr um mehr als ein Viertel übertroffen. "Die Verlängerung unseres Gastspiels um vier Tage und acht Vorstellungen hat sich gelohnt", stellt Roncalli-Sprecher Marcus Strobl fest.









Eine Spur zu rockig

Mittlerweile habe sich in Osnabrück ein Stammpublikum gebildet, das es immer wieder in die Show ziehe. Gleichzeitig seien in diesem Jahr aber auch "auffällig viele junge Leute" im Weihnachtscircus gewesen und hätten sich dort "sehr gut aufgehoben gefühlt", so Strobl weiter. Was vor allem daran gelegen haben mag, dass es beim Regiedebüt von Adrian Paul – Sohn des Roncalli-Gründers und Direktors Bernhard Paul – deutlich rockiger zuging als zuletzt. "Manchen Zuschauern war es vielleicht sogar eine Spur zu rockig", resümiert der Sprecher und will nicht verschweigen, dass der Zirkus von seinen Besuchern teilweise auch kritische Rückmeldungen erhalten habe.

Tiere nur noch als Holografie

"Großes Lob" sei Roncalli hingegen für seine Entscheidung zuteil geworden, komplett auf Nummern mit Tieren zu verzichten. Und wenn doch mal Pferde, Elefanten und sogar Fische in der Manege auftauchten, dann handelte es sich dabei lediglich um Lichtkunst: Die technisch aufwändige 300-Grad-Holografie gleich zu Beginn jeder Vorstellung war in dieser Form zum ersten Mal im Weihnachtscircus zu sehen.





Highlights: Akrobaten und Clowns

Darüber hinaus gefielen den Gästen laut Strobl besonders gut die spektakulären Darbietungen der weißrussischen Reckturner Andrei Sizonenka und Aliaksandr Yurkavets sowie des Tarzan-gleichen Strapatenkünstlers Vioris Zoppis aus Italien. Außerdem die atemberaubenden Vorführungen der Paul-Kinder Lili, Vivi und Adrian, die mal einzeln auftraten als scheinbar knochenlose Schlangenfrau und als Pirouetten drehende Luftakrobatin, und mal alle zusammen auf Rollschuhen über einen kleinen, runden Tisch wirbelnd.

Nicht zu vergessen die Roncalli-Clowns und Komiker: von den Publikumslieblingen Anatoli Akerman und Eddy Neumann über Beatboxer Robert Wicke bis hin zu Breakdance-Profi Kai Eikermann, dem lebenden Cola-Automat.

Besucher vermissen Gensi



"Eins jedoch haben viele Besucher vermisst: unseren Weißclown Gensi", sagt Zirkussprecher Strobl. Der vornehme Harlekin aus Katalonien, mit bürgerlichem Namen Fulgensi Mestres, gehört seit 14 Jahren zu Roncalli und war bis 2016 auch wiederholt in Osnabrück zu sehen – nicht um die Leute zum Lachen, sondern um Poesie in die Manege zu bringen. Zuletzt führte er jedoch zweimal das Ensemble beim parallel stattfindenden Berliner Weihnachtscircus an.

Im Gespräch mit unserer Redaktion kündigt Roncalli nun an:

Beim nächsten Mal wird Gensi höchstwahrscheinlich wieder in Osnabrück sein!





Sechstes Gastspiel ist Formsache

Eine Rückkehr des Weihnachtscircus im Dezember 2019 sei so gut wie ausgemacht, erklärt Strobl. Oder um es mit Bernhard Pauls Worten zu sagen: "Osnabrück hat uns ins Herz geschlossen und wir Osnabrück. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!"