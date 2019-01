Osnabrück. 24 Jahre lang gab es in Osnabrück die Kneipe Oxmox an der Ecke Artilleriestraße/Natruper Straße. Nun ist sie geschlossen.

Das Oxmox ist Geschichte. 24 Jahre lang war die Mischung aus Kneipe und Restaurant bekannt für seine texanisch-mexikanische Küche. Das Oxmox gilt damit als einer der ersten Orte in Osnabrück, in denen man südamerikanisch speisen konnte. Zu verdanken war dies dem ersten Koch der Kneipe, einem Chilenen. Die von ihm konzipierten Rezepte blieben der Küche und den Gästen auch nach seinem Weggang erhalten.

Wahrscheinlich hat ein großer Teil der Menschen, die in den 1990-ern und 2000-ern in Osnabrück studierten, dort mindestens einmal Papas Bravas gekostet, also frittierte Kartoffelecken mit scharfem Dip, für die die Kneipe berühmt war.

Populär war der Laden auch durch die Vinyl-Partys des Inhabers Michael Kuhlmann, einem Freund der Langspielplatte, der ansonsten hinter der Theke stand.

Geschlossen seit Ende 2018

Eröffnet wurde das Oxmox am 1. Juli 1994 von Uli Köhne und Kuhlmann. Köhne stiegt später aus, Kuhlmann blieb an Bord. Das Mobiliar des Oxmox stammte zum Teil noch aus der Vorgänger-Kneipe „Zum Mühleneck“, die hier bis zum 30. Juni 1994 betrieben wurde. Im Laufe der 24 Jahre wurde es durch nostalgische Möbel und Original-Emaille-Schilder erweitert.

Gerüchte, dass die Tage des Oxmox' gezählt seien, kamen schon Mitte Dezember 2018 in sozialen Netzwerken auf. Dort munkelte man, dass der Betrieb am 15. Januar 2019 endet. Tatsächlich geschlossen wurde es aber schon zum Ende des vergangenen Jahres, wie ein Nachbar erzählt.

Was aus den Räumlichkeiten und dem Interior wird und warum sich Kuhlmann zu diesem Schritt entschlossen hat, ist unbekannt. Eine Anfrage unserer Redaktion blieb unbeantwortet.



