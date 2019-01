Osnabrück. Zufällig haben Osnabrücker Zöllner bei einer Wohnungsdurchsuchung einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker entdeckt. Das Gerät ist verboten, gegen seinen Besitzer wird nun ermittelt.

Gefunden wurde das verbotene Gerät bereits im Dezember 2018 bei einer Wohnungsdurchsuchung in Osnabrück. Die Zollbeamten ermittelten gegen den Wohnungsinhaber im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen des Verdachts der Beschäftigung von Schwarzarbeitern im Kurierdienst. Auf der Suche nach Beweismaterial entdeckten die Zöllner dann in einem Schuhschrank im Flur den als Taschenlampe getarnten Elektroschocker. Das gab der Zoll in einer Mitteilung bekannt.

In den Ring um die Lampe sind bei diesem Gerät rechts und links Elektroden eingearbeitet, über die Hochspannungs-Blitzentladungen hörbar abgegeben werden. Das soll den Gegner abschrecken. Wird dieser Ring einem Menschen auf den Körper gesetzt, können heftige Stromschläge den Betroffenen außer Gefecht setzen.



Warum das Gerät verboten ist

Es gibt auf den Markt zugelassene Elektroschocker. Diese tragen das Prüfzeichen der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt zur Bestätigung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit und dürfen von Erwachsenen gekauft werden.

"Im Gegensatz dazu sagt das Waffengesetz ganz eindeutig, dass Elektroschocker, die einen Gebrauchsgegenstand vortäuschen oder mit Gegenständen des täglichen Bedarfs verkleidet sind, als getarnte Waffen verboten sind", so der Pressesprecher des Hauptzollamts Osnabrück, Christian Heyer.

Der Elektroschocker wurde von den Zöllnern eingezogen und der Polizei Osnabrück für weitere Ermittlungen übergeben.