Osnabrück. Stürmisch und nass wird es am Dienstag im Landkreis Osnabrück, Emsland und Delmenhorst: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Warnung vor Sturmböen herausgegeben.

Nach Angaben des DWD treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 Stundenkilometern aus nordwestlicher Richtung auf. In Schauernähe kann es demnach auch zu schweren Sturmböen um die 85 Stundenkilometer kommen. Laut Wetterdienst können durch die Böen einzelne Äste von den Bäumen stürzen.

Sturmtief Benjamin zieht über Nord- und Ostseeküste

Die Warnung gilt noch bis rund 18 Uhr. Weite Teile Deutschlands sind von der Warnung betroffen. Vor allem die Menschen an der deutschen Nord- und Ostseeküste bereiten sich auf das Sturmtief „Benjamin" vor. Am Dienstag wird eine Sturmflut in Hamburg, an Teilen der Küste Niedersachsens und Schleswig-Holsteins sowie in Bremen und Bremerhaven erwartet. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gab eine entsprechende Warnung für die deutsche Nordseeküste heraus.

(mit dpa)