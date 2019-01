So wirken Vonovia-Ankündigungen wie leere Versprechen

Osnabrück. Nach der Podiumsdiskussion im NOZ-Medienzentrum keimte vor vier Wochen so etwas wie Hoffnung auf. Der Vonovia-Norddeutschland-Chef erweckte den Eindruck, er sei ernsthaft interessiert, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Nun wirken die Ankündigungen wie leere Versprechen. Ein Kommentar.

Einzuräumen, dass Mieten von mehr als 10 Euro pro Quadratmeter in der Thomasburgstraße in Osnabrück-Schinkel nicht marktgerecht sind, hat sicherlich dazu beigetragen, auf die Kritiker zuzugehen. Indem der Vonovia-Geschäftsführer für die Region Nord, Ulrich Schiller, Fehler eingestand, wirkte er glaubwürdig. Er wollte den 150 Zuhörern im NOZ-Medienzentrum in Osnabrück offenbar mitteilen: Ich habe verstanden.

So hätte Vonovia verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen

Der nächste folgerichtige Schritt wäre gewesen, die Mietpreise für neu vermietete Wohnungen in dem genannten Quartier im Stadtteil Schinkel auf ein Niveau zu senken, das sich dem Osnabrücker Mietspiegel zumindest nähert. Es wäre der Beweis gewesen, dass Vonovia wirklich verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen will.



Wurde der Vonovia-Norddeutschland-Chef zurückgepfiffen?

Man kann nur spekulieren, ob Vonovia-Norddeutschland-Chef Schiller von dem Dax-Konzern zurückgepfiffen wurde oder ob es andere Gründe gab, seine Aussage aus der NOZ-Podiumsdiskussion nun wieder zu korrigieren. Es bleibt jedoch der Eindruck hängen, dass es sich bei solchen Vonovia-Ankündigungen nur um leere Versprechen handelt.