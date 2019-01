Osnabrück Franz-Josef Hillebrandt ist am Montagabend mit der Justus-Möser Medaille der Stadt Osnabrück ausgezeichnet worden.

Oberbürgermeister Wolfgang Griesert verlieh dem früheren Sparkassenvorstand die höchste Auszeichnung der Stadt für seinen „jahrzehntelangen, außergewöhnlichen Einsatz für eine Vielzahl von Institutionen in Osnabrück“. Besonders würdigte der OB Hillebrandts Impulse für den „Aufbau und die Entwicklung der Stiftungskultur in Osnabrück“.

Griesert stellte in seiner Lobrede Hillebrandt und Justus Möser, den großen Juristen, Staatsmann und Historiker, auf eine Stufe: Hillebrandt sei, so wie es Möser ein war, ein „vorzüglicher Menschenkenner“, ein „unverbesserlicher Optimist“, ein Aufklärer und „Netzwerker beispielhafter Art“.

Hillebrandt kommt aus Münster. Er absolvierte dort eine Ausbildung bei der Sparkasse, wechselte Ende der Siebzigerjahre zur damaligen Stadtsparkasse Osnabrück und machte Karriere: 30 Jahre gehörte er dem Sparkassenvorstand an, zuletzt als Vorsitzender.

Der heute 73-Jährige schob 1994 maßgeblich den Bau des Felix-Nussbaum-Hauses an, als er zusammen mit dem damaligen Oberbürgermeister Hans-Jürgen Fip den Verkauf der Nussbaum-Sammlung an die Niedersächsische Sparkassen-Stiftung einfädelte. Das bildete den Grundstock zur Finanzierung des Liebeskind-Baus. Hillebrandts „wirkliches Kind“, so Griesert, sei aber das Museum Industriemuseum am Piesberg. Er habe es zu dem gemacht, was es heute ist.

Nach dem Abschied von der Sparkasse 2007 brachte Hillebrandt seine Kenntnisse und Fähigkeiten in das Stiftungswesen ein. Er hob 2008 die Friedel und Gisela Bohnekamp-Stiftung mit aus der Taufe und leitet bis heute deren Kuratorium. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Haarmann-Stiftung, half bei der Gründung der Gert und Senta Vonhoff-Stiftung und der Stiftung Osnabrücker Club. Hillebrandt managte die Schenkung des Vordemberge-Gildewart-Geburtshauses an die Sievert-Stiftung und engagierte sich 30 Jahre im Verwaltungsrat des Studentenwerks.

Hillebrandt nahm die Ehrung dankbar und „stellvertretend für die vielen Menschen, die mich unterstützt haben,“ entgegen. Er nutzte Zitate Justus Mösers, um zu illustrieren, was ihm wichtig ist: der Wert der dualen Ausbildung, Friedensliebe, Aufrichtigkeit, Respekt und der Einsatz für das Gemeinwohl. Hillebrandt erinnerte daran, das Goethe beim Schreiben seines Meisterwerks „Götz von Berlichingen“ stark von Möser beeinflusst worden sei. Er würde sich wünschen, so Hillebrandt, der „der Götz“ regelmäßig im Theater, im Schlossinnenhof oder auf dem Domplatz zu Aufführung gebracht werde. hin