Osnabrück. Christian Steiffen ist aufgestiegen: Der einstige „Arbeiter der Liebe“ ist jetzt der „Gott of Schlager“. In der Tanzschule Knaul dreht er gerade sein neuestes Video.

Angelino Wagener ist zufrieden. „Eine coole Performance“ liefern seine beiden Protagonisten, sagt er. „Die füllen einen ganzen Raum“; er als Regisseur muss lediglich „den Christian-Steiffen-Spirit aufs Bild bringen.“

Der Raum leistet dazu wertvolle Hilfestellung. Hier scheint jede Ritze Steiffens Geist zu atmen: Die groß gemusterte Wandtapete, die engen Sitznischen an der Rückwand, die Discokugeln und Scheinwerfer, all das sieht aus, als hätte ein Innenausstatter einen Saal mit viel Liebe zum Detail auf Achtziger getrimmt. Doch das täuscht: Der Innenausstatter hat tatsächlich vor dreißig oder vierzig Jahren gewirkt. Anders gesagt: Dieser Saal ist hochgradig authentisch. „Mit 14 war ich hier jeden Sonntag nachmittags bei der Jugenddisco“, sagt Martin Schmeing. Ein paar Jährchen ist das her, aber „ hier sieht es aus, als hätte sich nichts verändert.“ Allenfalls die Sitzecken wurden mal neu gepolstert. Der Saal ist eine Raum gewordene Zeitreise, zurück in die Schlagerwelt des Christian Steiffen. Weiterlesen: Christian Steiffen im Rosenhof

Berufskleidung: Rüschenhemd und Schlaghose

Mit rosa Rüschenhemd, weißem Sakko und Schlaghose sieht Steiffen aus, als wäre er zusammen mit dem Raum entworfen worden. Tatsächlich schlägt der Song „Hier ist Party“ einen gewagten Bogen zurück in die Zeit, als Männer wie Bata Illic, Chris Roberts oder Jürgen Marcus in genau solchen Hemden, Sakkos und Hosen die Liebe und das Glück besungen haben. Damals war das Mode, heute ist es Retro, und Christian Steiffen trägt Berufskleidung, um eine gute Figur zu machen, wenn er auf der großen Schlagerwelle surft wie vor ihm Dieter Thomas Kuhn oder Gildo Horn.





Der Erfolg will allerdings unterfüttert werden – durch Videopräsenz auf Youtube zum Beispiel. Regisseur Wagener möchte jetzt ein „Close Up“ drehen, eine Nahaufnahme von Steiffens Gesicht. „Vers eins, Chorus eins, Vers zwei“, Musik läuft, Steiffen singt lautlos mit, tanzt, lächelt. „Super Geste“, sagt Wagener anschließend zu Steiffen. „Ehrlich?“ gibt der zurück. Klar beherrscht er die Körpersprache des Schlagers, aber gerade deshalb hat er vielleicht Sorge, seine Gestik könnte auf Dauer redundant wirken. Soll Ironie gelingen, erfordert sie ein Höchstmaß an Präzision.

Für die nächste Szene kommt „Herr Haseland“ dazu: Mit Umhängekeyboard, Pullover in Marineblau, weißen Hosen und Sonnenbrille sieht Steiffens Ein-Mann-Orchester aus, als würde ein Arzt aus der „Schwarzwaldklinik“ Urlaub auf dem „Traumschiff“ machen. Zu zweit stehen und wippen die beiden auf einer kleinen Drehbühne und erinnern frappierend an die Auftritte, die Thomas Anders und Dieter Bohlen vor drei Jahrzehnten als Modern Talking hinlegten.

Der klassische "Ranholer"

Nun kopiert Christian Steiffen keine Schlagerikonen der Siebziger oder Achtziger. Zwar breitet er die Arme aus, streckt die Hand zum klassischen „Ranholer“ aus, also zieht seine Zuhörer symbolisch mit dem Finger zu sich, als wäre Knauls Tanzsaal Dieter Thomas Hecks „Hitparade“. Doch die Schlagerauthentizität ist nur das Mittel zum Spiel mit dem „Als ob“; Steiffen bricht Konventionen. Oder hätte Roy Black jemals Totenkopfringe an den Fingern der linken Hand getragen?

Dabei genügt häufig ein kleiner ironischer Dreh, um den Schlager in seine eigene Persiflage zu überführen. So auch beim Song, mit dem Wagener und sein Kameramann Tobi Schneider Steiffens Geist auf Band einfangen: „Jetzt bin ich durch die Tür getreten / und schon beginnt das Leben“, singt Steiffen da zu den Klängen des Haseland Orchesters – Steiffens Ego ist ausgeprägt wie die Rüschen seines Hemdes. Deshalb erfährt der einstige „Arbeiter der Liebe“ – so der Titel des ersten Albums – nun seine Apotheose zum „Gott of Schlager“. Und ein solcher duldet keine Götter neben sich. Deshalb singt er „zum Feiern brauchst du keine Freunde, feiern kannst ganz alleine“ – Schlagerliebe deutet Steiffen um zur exzentrischen Liebe zu sich selbst. Als wollte der „Gott of Schlager“ die Egozentrik unserer Zeit kommentieren.