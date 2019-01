Wie sicher sind die Escape Rooms in Osnabrück? CC-Editor öffnen

Fünf junge Mädchen im Alter von 15 Jahren erstickten am 4. Januar, eingesperrt in einem Escape Room im polnischen Koszalin. In Osnabrück ist ein derartiger Unglücksfall sehr unwahrscheinlich. Foto: imago/Michal Borkowski/PRS

Osnabrück. Es ist ein grausiges Ereignis, das viele Menschen aufgeschreckt hat: Fünf junge Mädchen sterben bei einem Brand in Polen, eingesperrt in einem sogenannten Escape Room. Das Trendspiel hat auch in Osnabrück seine Anhänger. Die Sicherheit sei hier gewährleistet, sagen die Verantwortlichen.