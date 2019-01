Le Bric á Brac am Markt eröffnet am Mittwoch in Osnabrück CC-Editor öffnen

In die ehemalige „Kiepe“ zieht neues Leben ein. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Nach langer Zeit des Leerstands eröffnet am Mittwoch am Markt 10 das Bier- und Weinlokal Le Bric á Brac am Markt. Das bestätigte Betreiber Hans-Udo Agarius auf Anfrage unserer Redaktion.