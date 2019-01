Osnabrück. Die Hochschule Osnabrück bietet erstmals Selbsttests für Studieninteressierte an. In den sogenannten Online-Self-Assessments können Bewerber vorab überprüfen, ob ein bestimmter Studiengang wirklich der richtige für sie ist.

Welche Fähigkeiten sollte ich für den Studiengang mitbringen? Was lerne ich im Studium? Und was kann ich nach dem Studium machen? Fragen wie diese können Studieninteressierte beim neuen Studiengangs-Erwartungscheck der Hochschule Osnabrück jetzt für sich beantworten. Direkt im Anschluss an den Selbsttest können sie ihre persönlichen Einschätzungen an der Wirklichkeit messen: In Video-Statements liefern erfahrene Studenten und Dozenten einen authentischen Einblick in den jeweiligen Studiengang und das Studium an der Hochschule.

Eigene Erwartungen überprüfen

"Die Online-Self-Assessments bieten Studieninteressierten eine gute Möglichkeit sich zu orientieren und die eigenen Erwartungen mit den Anforderungen des Studienangebots abzugleichen", sagt Alexander Schmehmann, Vizepräsident für Studium und Lehre. Angehende Studienbewerber könnten so vorab besser herausfinden, ob sie bereits eine realistische Vorstellung vom Inhalt des Studiengangs, dem Studienumfang und den Berufsperspektiven haben.





Von 100 Schülern getestet

Bevor die Hochschule Osnabrück das neue Beratungsangebot freigeschaltet hat, wurde es von 100 Schülern verschiedener Schulformen getestet. "Erste Evaluationsergebnisse zeigen, dass der Erwartungscheck eine gute Vorstellung der Studiengänge vermittelt", stellt Projektleiterin Marija Stambolieva vom Learning Center fest.

Die ersten Online-Self-Assessments für die Studiengänge "Informatik – Medieninformatik" und "Öffentliche Verwaltung" sind seit wenigen Tagen auf den jeweiligen Internetseiten zu finden. Erwartungschecks für weitere Studiengänge sind laut Mitteilung in Planung.