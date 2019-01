Osnabrück. Osnabrück braucht mehr Wohnraum. Die Verwaltung erachtet das Bauen in die Höhe als eine Möglichkeit. Doch auch einem entgegengesetzten neuen Wohntrend ist sie nicht abgeneigt.

Und der heißt: Tiny Houses – also „winzige Häuser“. Das sind sehr kleine Wohngebäude mit zumeist nur zwischen 15 und 40 Quadratmetern, in der Regel auf Anhängern. Sie beschränken sich auf einen kleinen Wohnbereich, eine kleine Kochecke sowie einen Sanitärbereich. Sie sind in der Regel auf eine Person ausgelegt.

Die Grünen hatten das Thema im Juni vergangenen Jahres in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt eingebracht. Sie beauftragten die Verwaltung zu prüfen, inwieweit Tiny Houses für das Baugebiet Am Hirtenhaus, wo die Wagenburg steht, in Frage kommen könnten – und darüber hinaus. Denn der Trend aus den USA wird auch in Deutschland immer beliebter. Im Fichtelgebirge existiert bereits eine, die Stadt Basel sprach sich am Montag dafür aus, ein Areal für eine solche Siedlung zu suchen, berichtet die „Badische Zeitung“

Grünen-Chef Bajus: Weniger kann mehr sein

„Wir brauchen ein vielfältiges Angebot“, sagt Grünen-Fraktionschef Volker Bajus im Gespräch mit unserer Redaktion. Tiny Houses erfreuten sich wachsender Beliebtheit und werden dem Anspruch „nicht immer größer, nicht immer mehr“ gerecht, sagt Bajus. „Sie zeigen, dass man auch mit wenig Fläche auskommen kann, und sie sind günstig.“ Tiny Houses kosten zumeist zwischen 25.000 und 80.000 Euro – je nach Größe und Ausstattung.

Osnabrück Stadtplaner Franz Schürings schlägt in dieselbe Kerbe wie Bajus. „Es gibt ja nicht nur ein Prinzip des Wohnens, es geht um Vielfalt.“ Tiny Houses seien eine „spannende Wohnform“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Am 17. Januar informiert die Verwaltung den Stadtentwicklungsausschuss über ihre Sicht zu den winzigen Häusern. Die Antwort von Stadtplaner Franz Schürings auf die Anfrage der Grünen ist bereits im Ratsinformationssystem zu finden. Daraus geht hervor: Die Verwaltung ist der Idee der Grünen nicht abgeneigt, sieht aber auch Probleme.

Tiny Houses unterliegen dem Baurecht

So können die Minihäuser nicht einfach auf einer Wiese gestellt und bewohnt werden. Selbst auf Rädern gelten sie nicht als Wohnwagen, sondern nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) als Gebäude. Entsprechend gilt das Baurecht. Daher können sie nur auf erschlossenen Grundstücken platziert werden. Diese müssen ans öffentliche Straßen-, Wasser-, Abwasser-, Wärme- und Stromnetz angeschlossen sein, obgleich es sich in vielen Tiny Houses autark leben lässt: Sie verfügen über Wassertanks und eine Solaranlage. Das Baurecht gelte auch für Gebäude auf Rädern, sagt Schürings. „Das macht planungsrechtlich keinen Unterschied.“ Ob Anhänger oder nicht: „Das sind dauerhafte, feststehende Gebäude“, erklärt er.

Immerhin: Ein Baugebiet, das für Tiny Houses in Frage kommt, muss nicht besonders ausgewiesen werden. Einschränkung: In Baugebieten, die aus Gründen der Flächennutzung nur Reihen- und Doppelhäuser zulassen, dürfen keine Tiny Houses entstehen. Die Verwaltung kann wiederum spezielle Gebiete für Tiny Houses festschreiben. Dies ist aus Sicht der Verwaltung aber „nicht empfehlenswert, da bisher nicht absehbar ist, wie sich ein solcher experimenteller Bautypus auf Dauer entwickeln wird“, heißt es in der Antwort auf die Grünen-Anfrage.

Sinnvoller sei es, klassische Wohngebiete um Tiny Houses zu ergänzen. Denn eine diesen kleinen Häusern bestehende Siedlung verbrauche zu viel Fläche für zu wenige Menschen. Daher sei die vertikale Verdichtung, also das Bauen in die Höhe, die effizientere Wohnraumverdichtung.

„Das würde ich so pauschal nicht stehenlassen wollen“, sagt Bajus. Ja, Tiny Houses böten sich aus optischen Gründen oder wegen des Stadtklimas nicht überall an. Die Grünen werden die Verwaltung dennoch auffordern, die Möglichkeit des Aufbaus von Tiny Houses für geeignete Gebiete „geneigt“ zu prüfen, so Bajus.

Minihaus-Siedlung kann noch Jahre dauern

Zumindest Schürings steht den Minihäusern durchaus wohlwollend gegenüber. Auf mancher Fläche eigne sich aber sicherlich eine dichtere Bauweise. Er habe auch noch keine Fläche konkret vor Augen, auf der sich eine Siedlung mit Minihäusern vorstellen könnte. Gäbe es eine solche, dauere es noch Jahre, bis dort die ersten Tiny Houses stünden, so Schürings. Bei bereits erschlossenen Gebieten könne es hingegen wesentlich schneller gehen.



Wird es also künftig Minihäuser in Osnabrück geben? „Können ja“, sagt Schüring. „Ob sie es werden, dazu wage ich keine Prognose.“