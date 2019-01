Osnabrück. Nachdem die britische Band Ten Years After vor genau einem Jahr im Osnabrücker Rosenhof für Begeisterung sorgen konnte, kehren zwei Gründungsmitglieder und zwei neuere Kollegen 50 Jahre nach dem legendären Woodstock-Auftritt in alter Frische auf die Bühne des Musikklubs zurück.

„Ten Years After“, also zehn Jahre, nachdem Elvis Presley 1956 seinen Durchbruch als Ikone des Rock´n´Roll feiern konnte, beschlossen zwei Briten, als Rockmusiker durchzustarten: Alvin Lee und Leo Lyons. In Keyboarder Chick Churchill und Drummer Rick Lee fanden sie zwei Mitstreiter, mit denen sie begannen, dem Publikum ihre Mischung aus Blues, Rock´n´Roll und einer Prise Jazz schmackhaft zu machen. Kaum jemand kannte die Band in den USA, als sie eine Einladung zum legendären Woodstock-Festival bekam. Der Tag, an dem sie auftraten, war nicht ihr bester Tag, weil sie komplett abgehetzt auf dem Gelände ankamen und die Regengüsse auf dem Festivalgelände der Technik arge Probleme bereiteten. Dennoch wurde das Gitarrensolo, das Alvin Lee in eine Zugabe mit dem Titel „I´m Going Home“ einbaute, Initialzündung für eine Weltkarriere. Fast zehn Minuten bearbeitete der Brite seine Saiten und das Publikum erkannte begeistert, dass es offenbar Gitarrengötter gab, die nicht Jimi Hendrix hießen.

50 Jahre später: Alvin Lee ist mittlerweile gestorben, Leo Lyons hat sich von der Band verabschiedet und Joe Gooch, der zwischenzeitlich in die Fußstapfen Alvin Lees getreten war, gehört auch nicht mehr zur Besetzung. Dennoch können die übrig gebliebenen Musiker immer noch von der Popularität zehren, die sie sich in den 60er und 70er Jahren erspielt haben. Zusammen mit zwei Neuzugängen reformierte sich 2014 die Band und feierte 2017 ihr 50-jähriges Bandjubiläum. In diesem Jahr können die Bluesrocker den runden Geburtstag des Woodstock-Kults zelebrieren – wieder im Rahmen einer Tournee.

Denn offenbar sind Ric Lee, Churchill, der mittlerweile seit fünf Jahren in der Band aktive Bassist Colin Hodgkinson sowie der junge Sänger und Gitarrist Marcus Bonfanti heiß aufs Spielen. Noch vor genau einem Jahr waren TYA im Rosenhof zu Gast. Zahlreiche Fans hatten sich im Musikklub eingefunden, um ihre Heroen von gestern zu feiern. Allerdings gestaltete sich das Konzert, das erste, das die britische Band im Neuen Jahr 2018 absolvierte, zunächst etwas gediegen: Mehr Blues als Rock charakterisierte die Stücke, die auf der Setlist standen. Offenbar handelte es sich aber nur um eine leichte Schwäche, die der Jahreswende geschuldet war, denn nach einem Akustikset drehten das Quartett ziemlich auf: Psychedelische Gitarrenexkursionen, nostalgische Orgelsounds, kein zimperliches Schlagzeug und im Fokus Marcus Bonfanti, der sich als starker Sänger und begnadeter Saitenakrobat erwies, der gekonnt in die großen Fußstapfen von Alvin Lees trat.

Sollte sich jetzt herausstellen, dass die Band, die in derselben Besetzung anreist, auch dieselbe Spielfreude an den Tag legt wie vor einem Jahr, dann dürften sich die Fans auch wieder begeistert in den Armen liegen. Denn Ten Years After sind weit davon entfernt, eine ins Alter gekommene, langweilende Rockband zu sein, die sich selbst reproduziert und ausschließlich von den Meriten zehrt, die sie sich vor 50 Jahren verdienen konnten.