Osnabrück. Zu einem sehr persönlichen Neujahrsempfang begrüßte Bischof Franz-Josef Bode rund 200 Gäste am Sonntag im Bischofshaus in Osnabrück. Bode hatte in diesem Jahr einen besonderen Gast eingeladen.

Wie in jedem Jahr, sprach neben Bode und seinem Generalvikar ein Gast – diesmal der Leiter der Magdalenen-Klinik, einer Fachklinik für psychische Erkrankungen aus dem Verbund der Niels-Stensen-Kliniken, die sich unter anderem an Geistliche richtet. Deren Direktor und Chefarzt, Marc Eilers, erklärte Entstehung und Arbeitsweise der Klinik, sprach darüber, dass man bei Menschen aus dem Seelsorgebereich deren ganz eigener Lebenswelt gerecht werden müsse. Eilers stellte zudem fest, dass es in einer Zeit der Individualisierung heute eher darum gehe, in Bindungen zurückzuführen.

„Habe selber davon profitiert“

Bode dankte dem Chefarzt für dessen Vortrag und Arbeit. „Ich tue das deshalb besonders gerne, weil ich selber in dieser dunklen Zeit davon profitiert habe und profitiere, dass es von dort Hilfe und Begleitung gibt“, sagte Bode mit Blick auf seine lange Krankheitsgeschichte des vergangenen Jahres. Der Bischof hatte sich 2018 mehreren Bandscheibenoperationen unterzogen und musste seine Amtsgeschäfte weitgehend ruhen lassen. In mehreren Interviews hatte Bode vor Kurzem erklärt, dass er weiterhin von Therapeuten begleitet werde – seelisch wie körperlich.

Er habe sich sehr darüber gefreut, dass im vergangenen Jahr so viele Menschen an ihn gedacht hätten, sagte Bode. „Einen herzlichen Dank für dieses tragende Netzwerk, dass ich wirklich gespürt habe.“ Er habe das vergangene Jahr nicht als Unterbrechung angesehen, sondern als eine Zeit der Vertiefung und Veränderung.

Pläne für dieses Jahr

Die Gäste erlebten an diesem Sonntag einen geradezu beschwingten Bischof. Mit breiten Gesten und viel Bewegung vor dem Mikrofon kündigte Bode die Projekte dieses Jahres an: die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in diesem Jahr in Lingen etwa. Vor 20 Jahren war Lingen schon einmal Schauplatz der Versammlung. Damals ging es um die Schwangerschaftskonfliktberatung, erinnerte sich Bode. In diesem Jahr stehe mit dem Thema Missbrauch wieder eine schwierige Diskussion bevor. Eine Afrika-Reise verschiebt Bode. Dafür wird Ende des Jahres die Sternsingeraktion im Bistum Osnabrück eröffnet.

Justizministerin und Landräte zu Gast

Mit dem Lied „O du fröhliche“ beschlossen Bischof und Gäste wie jedes Jahr den offiziellen Teil des Empfangs. Unter den Besuchern waren wieder Vertreter aus Politik, Kirche, Wissenschaft und Wirtschaft, darunter die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza (CDU), die Landräte aus den Kreisen Osnabrück und Emsland sowie Vertreter von Judentum, Islam und des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Osnabrück.