Osnabrück. Unter dem Motto "Zeit für Freiräume" hat in der Osnabrücker Kirche St. Marien ein besonderer Gottesdienst mit Regionalbischöfin Birgit Klostermeier stattgefunden.

Unter das Motto "... um des Menschen willen - Zeit für Freiräume" stellt die evangelische Landeskirche das Jahr 2019. Mit einem außergewöhnlichen und stimmig passenden Gottesdienst in St. Marien gab Regionalbischöfin Birgit Klostermeier dazu den Auftakt. In den Gemeinden und Einrichtungen der Kirche sind alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen dazu eingeladen, mal etwas anders zu machen als gewöhnlich. Die Regionalbischöfin begann in ihrem Gottesdienst gleich selbst damit – und machte vieles anders als gewohnt.









In ihrer Predigt zu Epiphanias, dem kirchlichen Fest der Erscheinung von Christus, interpretierte sie das Motto "Zeit für Freiräume" als eine freundliche Aufforderung, sich Zeit zu nehmen, "den Bewegungen der Seele nachzuspüren" und die oft schon zur Routine erstarrten Abläufe zu unterbrechen. "Manchmal muss man auch eine Predigt unterbrechen", sagte Klostermeier, hielt kurz inne und stieg von der Kanzel. Damit gab sie den Kirchenraum frei für Kunst und den Auftritt der Tänzerin und Sängerin Ulrike Wallis aus Hannover. Mit Flügeln und in weiß als Engel gekleidet bereicherte die Künstlerin den Auftakt-Gottesdienst mit einer gekonnten und außergewöhnlichen Performance aus freiem Tanz, Sprechen und Gesang. Auch auf die übliche Orgelmusik wurde verzichtet. Fabio Schnug, Student der Fachrichtung Musik, spielte am Flügel, begleitete Ulrike Wallis bei einem "Ave Maria" und die Gemeinde bei den Liedern.

Damit Neues entstehen kann

"Wirklich den Alltag unterbrechen und echt entspannt rangehen", so möchte Joachim Jeska, Superintendent des Kirchenkreises Osnabrück, das Motto "Zeit für Freiräume" verstehen und nutzen. Auf Nachfrage erklärte er, im Kirchenkreis sei ein "Oasentag" für alle Pastorinnen und Pastoren, Diakoninnen und Diakone geplant, bei dem - anders als sonst - es aber kein Programm gebe, sondern man sich Zeit nehme für Bewegung und Austausch miteinander. Anders als sonst weiß man dafür auch jetzt noch kein Datum und keinen Ort. "Vieles ist an dieser Stelle und in den einzelnen Gemeinden noch offen, und das ist auch gut so", sagt Joachim Jeska mit einem verschmitzten Lächeln. Schließlich gehe es bei "Zeit für Freiräume" darum, "Zeit und Raum zu geben, damit etwas Neues entstehen kann."