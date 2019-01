Osnabrück. Gerda-Maria Brzoska hat schon oft daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. Die Suizidgedanken sind normal, sagt die Osnabrückerin, sie begleiten sie. Brzoska leidet an Depressionen.

Wenn sie merkt, dass es wieder schlimmer wird, macht Brzoska sich einen Tagesplan. Sie setzt sich feste Zeiten fürs Aufstehen, Duschen, Frühstücken. Zweimal am Tag rausgehen. Vereinbarte Termine auf jeden Fall wahrnehmen. Sie sagt sich:„Wenn man sich der Lethargie hingibt, wird es nur noch schlimmer.“ Sie weiß zwar, dass es irgendwann zu Ende geht. Aber wenn es soweit ist, glaubt sie nicht daran. Dann denkt sie, es würde nie mehr aufhören. Jede Aktivität kostet unheimlich viel Kraft. Ihren Plan muss sie mindestens sechs Wochen durchhalten, manchmal auch acht. Danach wird es meist besser. Die schwere Phase ihrer Depression klingt langsam ab.

In ihrer Jugend gab es kein Wort dafür

Brzoska ist eine kleine, zierliche Frau. Die depressiven Schübe, sagt die 65-Jährige, ziehen sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. „Es hat schon zu Schulzeiten angefangen.“ Morgens ist es am schlimmsten. Dann ist sie wie paralysiert, ohne jede Kraft, kommt sich vor „wie bleischwer“. Erst gegen Abend wird es besser, manchmal. Es dauert bis zu ihrem 30. Lebensjahr, ehe sich Brzoska in Behandlung begibt. Ein Klinikaufenthalt folgt. „Er war nicht bedrückend, ganz im Gegenteil. Das Ding bekam erstmals einen Namen. Ich konnte darüber reden. Das war etwas ganz Neues, Befreiendes.“

In der Familie spricht man damals nicht über solche „Zustände“, obwohl sie in ihrer mütterlichen Linie gehäuft auftreten. Es heißt höchstens: „Tante Frieda war auch immer so schwermütig.“ Nur ihr Bruder konnte irgendwann Verständnis für Brzoska aufbringen. Als sein eigener Sohn erkrankt.

Freundschaften sind sowieso schwierig. Einige wenige Freunde habe sie, gegenüber denen sie offen sein könne: „Aber Partyfreundschaften kann man vergessen. Ich vermisse sie auch nicht. Ein paar wenige echte Freunde sind mir lieber als die, die immer nur Banalitäten von sich geben.“ Sprüche wie „Das wird schon wieder“, Brzoska kann sie nicht mehr hören.

Im Beruf wird es schwierig

Auch wenn sich in den letzten Jahren bei der gesellschaftlichen Akzeptanz von depressiven Erkrankungen viel getan habe, rät sie davon ab, am Arbeitsplatz davon zu sprechen – „kontraproduktiv“, sagt sie. Bis Anfang 50 arbeitet sie als Sekretärin, „ein stressiger Job, man kann sich keine Schwachheit leisten“. In der akuten Phase einer Depression kommt niemand ohne Medikamente aus, das Kurzzeitgedächtnis leidet, auf die Dauer halten das weder Organismus noch Psyche aus. Häufige Krankschreibungen, Entlassungen und Arbeitslosigkeit sind die Langzeitfolge. Brzoska geht in Frührente, mit deutlichen Einkommenseinbußen. Sie hätte es nicht mehr geschafft.

Depression ist eine sehr vielfältige Krankheit. Bei sich selbst kann Brzoska keinen Auslöser und keine Systematik erkennen. Andere leiden in Herbst und Winter unter Lichtentzug. Vom Begriff Depression hält die Betroffene „gar nichts“: „Es ist sinnvoller, zu umschreiben, wie man sich fühlt.“ Das Gefühl der absoluten Hoffnungslosigkeit gehört dazu. Suizidgedanken begleiten sie durch jede schwere Phase. Wenn es wieder soweit ist, versucht Brzoska, ihre Psyche auszutricksen. Sie setzt sich ganz kurze Fristen, macht etwa bis zum Abend einfach gar nichts. Abends wird es meist etwas besser. Und am nächsten Tag geht es wieder von vorne los.

Anzeige Anzeige

Ein neues Bündnis

Brzoska geht heute regelmäßig zum Arzt, zum Therapeuten, zu Selbsthilfegruppen. Trotzdem sei noch viel verbesserungsfähig. Vor allem: „Es gibt viel zu wenig Psychotherapeuten, die Ärzte haben entsetzlich lange Wartezeiten.“ Und mehr Information wünsche sie sich: „Damit diese Krankheit gesehen wird, wie sie ist.“ Auch in Osnabrück wollen sich Akteure aus dem Sozial- und Gesundheitswesen im kommenden Jahr zu einem „Bündnis gegen Depression“ zusammenschließen, das Ameos-Klinikum gehört dazu, auch die Diakonie, das Kinderhospital oder die Niels-Stensen-Kliniken. Sie wollen zuvorderst die Zusammenarbeit mit den Hausärzten verbessern. Bei ihnen schlagen die meisten Erkrankten zuerst auf. Auch ein Internetportal und eine Schnellberatung sind angedacht. Hanna Jansen (E-Mail hjan.soz@osnabrueck.ameos.de) kümmert sich um die Koordination der Partner. Im Juni 2019 ist eine Auftaktveranstaltung geplant.

Ihr letze schwere Phase hatte Brzoska im November und Anfang Dezember. Sie hat sie überwunden, wie alle anderen Tiefpunkte, auch wenn sie zwischenzeitlich nicht mehr daran glaubte. „Depression ist eine Krankheit. Kein Zeichen für Charakterschwäche oder Anstellerei.“