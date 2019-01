Osnabrück. Bei einem Brand im Osnabrücker Stadtteil Schinkel ist am Samstagabend eine Person leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei brannte auf dem Herd in einer Wohnung in der Oststraße Essen an. Dadurch wurde der Brandmelder ausgelöst. Der Mieter, der laut Polizei leicht alkoholisiert war, wurde von den Rettungskräften aus der Wohnung geholt. Er wurde bei dem Brand leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Ein Schaden am Gebäude ist nicht entstanden, teilte die Polizei mit.