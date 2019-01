Osnabrück. Mehrere Hundert Teilnehmer haben sich am Samstag bei der 6. „Knut Baumweitwurfmeisterschaft“ in der Osnabrücker Kamp-Promenade versucht und damit einen schwedischen Brauch zum Ende der Weihnachtszeit zelebriert.

Knut? Das kennt die 21-jährige Ivana nur aus der Ikea-Werbung. Das stimmt natürlich, ist aber trotzdem nur die halbe Wahrheit. Denn mit Knut und Ikea verhält es sich so ähnlich wie mit Coca-Cola und dem Weihnachtsmann: Beide Legenden sind älter als ihre kommerzielle Nutzung, haben durch diese aber erst internationale Bekanntheit erlangt.

Während die Figur St. Nikolaus als Vorbild für den Weihnachtsmann herhalten musste, bediente sich das schwedische Möbelhaus beim Heiligen Knut. Der König von Dänemark, der Anfang des 11. Jahrhunderts lebte, soll die Anordnung gegeben haben, die Weihnachtszeit auf 20 Tage zu verlängern. In Skandinavien werden nun am St.-Knuts-Tag, dem 13. Januar, traditionell die Weihnachtsbäume entschmückt und aus den Fenstern geworfen. Das hat Ikea aufgegriffen und auch außerhalb Schwedens bekannt gemacht: Die „Knut Baumweitwurfmeisterschaft“ fällt in jedem Jahr mit dem Ende des Schlussverkaufs in dem Möbelhaus zusammen.





In Kroatien, woher Ivanas Familie stammt, endet die Weihnachtszeit am 6. Januar, berichtet ihre Mutter Sandra. „Bei uns wird traditionell mit dem Christkind und mit viel Essen gefeiert.“ Mutter und Tochter haben für ihre Baumweitwürfe je einen Gutschein für einen Hot Dog bei Ikea und einen Glühwein erhalten. Sandra hat übrigens 3,96 Meter erreicht, Ivana 5,54 Meter.

Die Weiten seien in jedem Jahr unterschiedlich, sagt Katrin Meier, die bei Ikea fürs lokale Marketing zuständig ist. Die Wurfgeschosse stammen aus den Restbeständen der Bäume, die bei Ikea verkauft wurden. „Es kamen in den vergangenen Jahren aber auch Leute, die ihre eigenen Weihnachtsbäume von zu Hause mitgebracht haben“, erzählt sie schmunzelnd.





Im vergangenen Jahr sei mit 9,56 Meter die bisherige Rekordmarke des Wettbewerbs aufgestellt worden, berichtet Moderator Lars Nowacki. Diese Weite könne nun wohl nicht erreicht werden, weil die Bäume durch den permanenten Regen nass und schwer geworden seien, erklärt er und verrät, dass es am besten sei, wenn die Bäume nach Art eines Kugelstoßers geworfen werden.

Nowacki und Meier haben beobachtet, dass ganz unterschiedliche Menschen bei der Baumweitwurfmeisterschaft mitmachen. Die Palette reiche von Turnschuhträgern bis zu Leuten, die mit teuren Lackschuhen befußt sind. Unter vielen Familienmitgliedern gebe es Wettkämpfe. Besonders heikel sei es, wenn Paare gegeneinander antreten, erzählt Nowacki: „Und wenn die Frau dann weiter wirft…“





Die 20-jährige Kristina Kelly ist aber nur stolz auf ihren Lebensgefährten Abolfazl Ghasemi. Der 26-Jährige hat einen Baum geworfen, der erst nach 5,56 Meter wieder auf dem Boden gelandet ist. Für ihn zählten bei der Teilnahme weder Heilige noch Kommerz, sondern nur der Spaß.

Abolfazl zählte trotz der respektablen Weite nicht zu den Gewinnern. Gewonnen haben in den drei Kategorien Frauen, Männer und Kinder: Eva aus Münster mit einer Weite von 5,86 Metern, Gunnar aus Lübbecke mit 7,71 Metern und Daniel aus Osnabrück mit 4,64 Metern. Sie erhalten jeweils einen 100 Euro-Gutschein für Ikea. Insgesamt zählte Ikea zwischen 600 und 700 Teilnehmer.