Osnabrück. Die dritte Vorrunde des Osnabrücker Songslams in der ausverkauften Lagerhalle hat David Weber aus Berlin für sich entschieden. Neben ihm qualifizierten sich Max Madjé und Joschka Brings für das große Finale im März.

Jede Songslam-Runde schreibt ihre ganz eigene Geschichte. Die erste des Jahres ist schnell erzählt: In das Finale der dritten Vorrunde wählte die von Moderator Andi Weber aus Münster zufällig bestimmte Publikumsjury eine Osnabrückerin am Klavier, die gegen drei auswärtige Herren an der Gitarre antreten durfte – und am Ende gewann ein Berliner am Klavier. Wie konnte das passieren?

Vom Publikum auf die Bühne

Cristina Aravena hatte die Zuhörer im voll besetzten Saal der Lagerhalle zunächst mit zwei ihrer „vielen Melodien im Kopf“ überzeugt, einmal dramatisch mit „Forgive Me“ und zuvor mit „Some Time Ago“, einem mit kraftvollem Tastenspiel und intensiver Stimme intonierten Song darüber, dass es „nichts bringt, sich mit anderen zu vergleichen“. Genau das musste sich die Lokalmatadorin dann aber doch über zwei Runden gefallen lassen. Nur einmal spielen durfte Annamaltnicht aus Dinklage, die mit E-Gitarre und prononcierten Stimmlagen an Sophie Hunger erinnerte, ebenso wie „Herzankermädchen“ Julia Rieck sowie Liedermacher Peter Houffouett aus Hamburg, die stimmgewaltige Pianstin Joyce Sanne aus Bünde und Frank Marena aus Osnabrück, der im vergangenen Jahr noch im Publikum saß.

Politische Liebeslieder

Mit Cristina Aravena in die engere Auswahl „Fünf aus Zehn“ kam dagegen der aus Kiel angereiste Engländer Brendan Lewes, der zunächst trotz defekter Gitarre in klassischer Singer/Songwriter-Manier und mit samtigen Timbre eine Rockballade über „Human Traffic“ darbot und dann mit Mundharmonika um den Hals im Folksinger-Stil als jemand, der den Brexit „nicht versteht“, ein „Liebeslied“ an die EU anstimmte. Dafür hatte er sich die Gitarre von Max Madjé geliehen, der als in Siegen studierender Rheinländer mit einem Protestsong über den „fast perfekten Ort“ punkten und das Publikum zum Schunkeln gegen „Kopftrennerei“ und für ein „Näherzusammenrücken“ bewegen konnte. In der Finalrunde mahnte er in „Zehn Minuten“, sich in Zeiten virtueller Beziehungen reale Zeit zu nehmen für Menschen, die einem wichtig sind, denn: „Wir haben so viel zu verlieren“.

Mit "Kartoffical" gepunktet

Damit gewann Max Madjé ebenso den Einzug in das große Finale am 22. März im Theater am Domhof wie Joschka Brings aus Hiddenhausen, der mit voluminöser, kraftstrotzender Stimme einmal an der Gitarre und einmal am Klavier schön traurig-melancholische Lieder präsentierte, die tief unter die Haut gingen. Aber auch er musste sich letztlich geschlagen geben gegen David Weber aus Berlin, der mit einem amüsanten, musikalisch facettenreichen Mini-Musical mit und über Kartoffeln die Sechs-Minuten-Spielzeit-Grenze ausgereizt hatte und mit klassischen Klavierzitaten in ein Abnabelungs-Dramolett verpackte Tipps zum Wäschewaschen gab. So war es einmal mehr der zwar nicht gesanglich stärkste, aber humorvollste Künstler, der am Ende in der Gunst des Publikums am weitesten vorne lag.