Osnabrück. Wer in Osnabrück den Fachdienst Kinder leitet, hat die Mammutaufgabe, allen Mädchen und Jungen einen Betreuungsplatz zu bieten, und dann auch noch möglichst in der Nähe ihrer Wohnung. Marcus Luttmer hat diese Aufgabe jetzt übernommen.

Der 44-Jährige folgt auf Helmut Tolsdorf, der zum Jahreswechsel nach 39 Jahren bei der Stadt in Rente gegangen ist. Luttmer darf sich in den nächsten Wochen direkt darum kümmern, dass ab August jedes Kind, das angemeldet wurde, einen Betreuungsplatz bekommt.

Online-Anmeldung an Kitas noch bis 21. Januar möglich

Erstmals können Eltern ihren Nachwuchs online bei ihrer Wunschkita anmelden und drei Alternativen angeben. „Das Portal schließt am 21. Januar“, sagt Luttmer. „Mitte Februar haben wir einen ersten Stand, wie viele ihren Erstwunsch erfüllt bekommen haben.“ So früh wie noch nie. Bislang mussten Eltern ihre Kinder bei den Kitas direkt anmelden, es kam in Extremfällen zu 30-fachen Anmeldungen, weil die Eltern schlichtweg Angst hatten, leer auszugehen. Es gab Zusagen, Absagen, Nachrücker. Die Stadt hatte bis ins späte Frühjahr hinein keinen Überblick, ob die Betreuungsplätze überhaupt ausreichen. Jetzt werden Luttmer und sein 20-köpfiges Team in der Verwaltung schon direkt nach dem 21. Januar sagen können, wie viele Eltern ihre Kinder anmelden wollen.

Stadt baut Kitaplätze weiter aus

Die Stadt gibt weiterhin Millionenbeträge aus, um weitere Kindergarten- und Krippenplätze zu schaffen. Ein Ende des Trends ist noch nicht in Sicht, der Bedarf steigt weiter – durch den Wegfall der Kindergartenbeiträge in Niedersachsen, steigende Inanspruchnahme von Plätzen, Bevölkerungswachstum und Zuwanderung.

Auch hier hat Marcus Luttmer künftig den Hut auf, darf mit den freien Trägern – beispielsweise den Kirchengemeinden – verhandeln, auf welchem Grundstück vielleicht noch ein Neubau oder an welcher Kita eine Erweiterung möglich ist. Sein Vorgänger Tolsdorf hat ihm so einige Aus- und Neubauplanungen hinterlassen. Unter anderem will die Stadt im Neubaugebiet Landwehrviertel eine eigene Kindertagesstätte bauen, außerdem soll mittelfristig in Lüstringen ein Neubau entstehen.

Immer noch nicht genug Hortplätze

Und dann wären da noch die nicht für alle Osnabrücker Schulkinder ausreichenden Hortplätze. Knapp 1400 Plätze gibt es bislang – und die Stadt ist froh über jede Grundschule, die bereit ist, sich auf dem Weg in den Ganztag zu machen. Denn nur dort und nirgendwo sonst ergänzt sie das schulische Angebot durch kooperative Horte. So hatte der Rat es vor einigen Jahren beschlossen.

Am 1. November ist der gebürtige Osnabrücker seinen Dienst angetreten. Marcus Luttmer ist verheiratet und hat drei Kinder, die bereits zur Schule gehen. Nach dem Abitur in Osnabrück studierte er in Berlin Sozialwissenschaften. Danach machte er Verbandsarbeit: als Referent für Kindertagesstätten beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Berlin. Von 2007 bis 2015 arbeitete er dort, beriet Kita-Träger in rechtlichen Fragen. Danach zog es ihn nach Münster, wo er bis zuletzt im Bildungsmanagement des Dezernats für Bildung, Jugend und Familie der Stadt tätig war.

„Wir wollen möglichst allen Kindern einen Betreuungsplatz bieten“

Als größte Herausforderung für seinen neuen Job in Osnabrück nennt er den weiteren Kita-Ausbau. „Wir wollen möglichst allen Kindern einen Betreuungsplatz bieten“, sagt er. 2018 habe es geklappt und er gehe davon aus, dass es auch im August 2019 klappen. „Es ist immer ein bisschen der Blick in die Glaskugel“, so Luttmer.

Aber auch die Tagesmütter und -väter hat er im Blick. Derzeit gibt es in Osnabrück knapp 400 Plätze bei 150 Tagespflegepersonen. Zurzeit bemühe sich die Stadt um Aufnahme in ein Förderprogramm des Bundes, um das System zu optimieren.