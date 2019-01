Osnabrück. Während des Weihnachtsgeschäfts war die Johannisstraße kurzzeitig wieder für den Busverkehr geöffnet. Nun wird sie erneut gesperrt. Hintergrund sind die umfangreichen Umbauarbeiten im Bereich des Neumarktes.

Wie die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) in einer Presseerklärung mitteilt, gilt die Sperrung ab kommendem Montag. Die Johannisstraße könne zwischen Neumarkt und Süsterstraße bis auf Weiteres nicht befahren werden. „Die genaue Dauer der Sperrung ist noch nicht abzusehen, da noch einige Eventualitäten rund um den Neumarkt nicht vorhersehbar sind“, heißt es in der Mitteilung wörtlich.

Die Linie 94 werde bis auf Weiteres nicht mehr gefahren, da durch die Baumaßnahmen keine Wendemöglichkeit gegeben sei. „Für alle Fahrgäste mit dem Ziel Marienhospital bestehen alternative Fahrtmöglichkeiten mit der Linie 71/72 bis zur Haltestelle ,Johannisfreiheit‘ oder mit der Linie 61/62 bis zur Haltestelle ,Alando Palais‘“.

Die Linie E54 endet und beginnt den Angaben zufolge bereits am Rosenplatz. Hier bestehen Umsteigemöglichkeiten zur Weiterfahrt in Richtung Neumarkt/Innenstadt. Die Linie 41/541 wird über die Lyrastraße umgeleitet und bedient somit nicht den Neumarkt. Als Alternative zum Bussteig A vor dem Mobilitätszentrum werden in der Lyrastraße wieder die Haltestellen „Lyrastraße/ Neumarkt G1“ und „Lyrastraße/Neumarkt G2“ eingerichtet, die während der Sperrung somit von der Linie 41/541 bedient werden.

Eine Ersatzhaltestelle für die Haltestelle „Johanniskirche“ in beiden Richtungen ist auf der Süsterstraße Höhe Johannisschule eingerichtet. Des Weiteren befindet sich die Ersatzhaltestelle „Salzmarkt“ auf dem Johannistorwall in Höhe der Firma Yellow Möbel. Zusätzlich wird die Haltestelle „Alando Palais“ von den Linien im Pottgraben bedient.

Weitere Informationen inklusive der Neubelegung der Bussteige unter vos.info/ sperrung_neumarkt.