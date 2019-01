Osnabrück. Traditionell wird das Neue Jahr vom Osnabrücker Park Lane Jazz Club mit einem musikalischen Grünkohlessen begrüßt. Diesmal live mit von der Partie im Select Hotel: Pluto´s Swinging Five featuring Peter Glessing.

Zu einem musikalischen „Feuerwerk“ im Neuen Jahr lädt auch in diesem Jahr der Park Lane Jazz Club ein. Beim traditionellen „jazzigen Grünkohlessen“, das im Select-Hotel (ehemaliges IBIS) am Blumenhaller Weg stattfindet, sind nicht nur die Mitglieder des Clubs willkommen. Musikalisch begleitet wird der deftige Leckerbissen von Pluto´s Swinging Five featuring Peter Glessing.

Pluto Kemper stammt aus Münster, spielt Gitarre sowie Banjo und hat sich im Laufe der Jahre einen Ruf als führende Größe für traditionellen Jazz, Dixieland und Hot Jazz erarbeitet. Für das neujährliche Grünkohlessen in Osnabrück hat er seine Verbindungen spielen lassen, um eine spannende Besetzung für sein schwingendes Ensemble zusammenzustellen. So konnte er seinen Freund Peter Glessing überzeugen, nach Osnabrück zu kommen. Der Tenorsaxophonist aus dem Frankfurter Raum ist für seine unterhaltsame Art und sein Spiel mit vollem Körpereinsatz bekannt. Annonciert wird er als „Der kleine Mann mit dem großen Sound“.

Zu diesen beiden Koryphäen gesellen sich Trompeter Mirko Kirschbaum aus Witten, der schon seit Jahren mit Kemper zusammenarbeitet, und der Münsteraner Schlagzeuger Sebastian Netta. Vielen Jazzfans bekannt sein dürfte der Osnabrücker, der das Quintett vervollständigt: Kontrabassist Jens Heisterhagen.

Am Samstag, 12. Januar, ab 19 Uhr wird der Grünkohl serviert, das Konzert mit Pluto´s Swinging Five startet um 20 Uhr.