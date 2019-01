Mit einem Vergleich endete die Klage einer Reinigungskraft gegen die Firma Piepenbrock. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. 15 Minuten Wochenarbeitszeit, aber nur auf dem Papier. So sollte bei Piepenbrock in Osnabrück die Lohnfortzahlung bei Krankheit begrenzt werden. Gearbeitet wurde zehn Stunden. Eine Reinigungskraft hat gegen diese Praxis geklagt. Am Ende stand aber kein Urteil, sondern ein Vergleich.