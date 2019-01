Drei Männer belästigen junge Frau in Osnabrück CC-Editor öffnen

Symbolfoto: dpa/Carsten Rehder

Osnabrück. Bereits in der Nacht zum 23. Dezember 2018 haben drei Männer eine junge Frau in Osnabrück belästigt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Sie sucht Zeugen.