Osnabrück. Nach Weihnachten stapelten sich in vielen Bereichen der Region Osnabrück Berge von Pappe neben den Papiermülltonnen. Die Müllwerker der Awigo-Müllabfuhr sprechen im Süden des Landkreises von 50 Prozent mehr Kartons bei der Abholung nach Weihnachten im Vergleich zum Aufkommen an Pappkartons an normalen Abfuhrtagen. Insbesondere in städtischen Bereichen ist der Mehraufwand für die Awigo groß.

„Im Vergleich zum Vorjahr ist die Einschätzung, dass nach diesen Weihnachtsfeiertagen mehr Kartons als in den Vorjahren bereitgestellt wurden“, sagt der Chef der Awigo Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück, Christian Niehaves. Allerdings seien die Einschätzungen zwischen Fahrern der Müllfahrzeuge im Norden und Süden des Landkreises unterschiedlich. Im ländlicher strukturierten Norden des Landkreises habe das Aufkommen an Pappe nach Weihnachten nur um etwa zehn Prozent zugenommen. Im Südkreis hingegen seien mehr Kartons etwa von Kinderspielzeug und Fahrrädern neben die Tonnen gestellt worden.

Mehraufwand der Müllabfuhr durch deutlich mehr Pappkartons

Aber auch unabhängig von den zusätzlichen Kartons durch die Weihnachtsgeschenke habe sich das Aufkommen an Pappkartons in den vergangenen Jahren stark erhöht, „volumenmäßig stellenweise sogar verdoppelt“, konstatiert Niehaves. „Es gibt allerdings auch immer weniger Zeitschriften und Zeitungspapier, das wir entsorgen.“ Während die Zahl der eingesammelten Kartons zugenommen habe, sei die Papiermenge in den vergangenen Jahren in etwa auf dem gleichen Niveau geblieben. „Das spricht dafür, dass die Zahl der sperrigen Kartons gewichtsmäßig etwa in dem Maße zunimmt, wie der Anteil der Zeitungen und Zeitschriften im Altpapier abnimmt“, führt Niehaves aus. Maren Weber, die auf dem Awigo-Recyclinghof in Georgsmarienhütte arbeitet, sagt, dass dort etwa doppelt soviel Papier abgeliefert wird wie in den Vorjahren: „Zuvor waren es in der Regel zwei Containerabholungen pro Woche. Mittlerweile sind es oft sogar vier Containerabholungen pro Woche, was für uns natürlich mehr Arbeit bedeutet.“

Müllwerker sind länger unterwegs

Die Awigo-Tochter Awigo-Logistik sammelt den Papiermüll im Auftrag des Landkreises ein. Niehaves beschreibt die Auswirkungen des zunehmenden Online-Versandhandels für die Abfallwirtschaft in unserer Region: „Es wird für uns immer aufwendiger, die immer größeren Mengen an Pappkartons neben den Papiertonnen einzusammeln. Die Müllwerker sind wegen der sperrigen Beistellmengen länger unterwegs, um in Summe das gleiche Papiervolumen einsammeln zu können.“

Niehaves weist daher darauf hin: „Jeder Bürger hat das Recht, sich kostenlos eine größere Tonne oder sogar eine zweite Tonne zuzulegen, damit wir eine ordnungsgemäße Müllabfuhr ohne Beistellmengen sicherstellen können.“ Eine zusätzliche Tonne solle allerdings erst dann angefordert werden, wenn permanent mehr Papiermüll anfällt, als in die Tonne passt. Niehaves rät: „Wenn das nur einmalig nach Weihnachten der Fall sein sollte, dann sollte die Tonne ganz vollgemacht werden und das, was noch übrig ist, schön komprimiert an die Straße gestellt werden, damit es möglichst zügig eingesammelt werden kann.“

Zeitungen mehr wert als Pappe

Das Zeitungspapier sei grundsätzlich mehr wert als die Verpackungen aus Pappe. Der Awigo-Chef erläutert: „Die Pappen vermindern die Qualität des Papiers. Das liegt daran, dass sortenreines Zeitungs- und Zeitschriftenpapier besser vermarktbar ist.“

Mittelfristig höhere Müllgebühren?

Aufgrund der Entwicklung rechne der Abfallwirtschaftsbetrieb perspektivisch mit geringeren Erlösen in der Papiervermarktung. Kurzfristig werde der erhöhte Sammlungsaufwand keine Auswirkungen auf die Müllgebühren haben, da der Sammelvertrag mit der Awigo Logistik noch mindestens vier Jahre läuft. Sollte der logistische Aufwand für die Einsammlung des Papiermülls aber weiter steigen, ist jedoch „nicht ausgeschlossen, dass die Müllgebühren dadurch mittelfristig steigen“, prognostiziert der Awigo-Geschäftsführer. Noch kann Awigo das Papier gut vermarkten. „Die Schwankungen für den Papierpreis sind aber auch stark von Angebot und Nachfrage auf dem internationalen Altpapiermarkt abhängig“, weiß der Chef des Abfallwirtschaftsbetriebs. Es sei zum Beispiel wichtig, wie China das Altpapier gerade nachfragt: „In 2017 konnten die Sammlungskosten durch die Papierverkaufserlöse in Höhe von rund zwei Millionen Euro gedeckt werden, in 2018 war das jedoch nicht der Fall. Hintergrund dafür waren die stark schwankenden Preise auf dem Papiermarkt.“

Andere Landkreis verbieten bereits Pappkartons neben der Papiertonne

Es gibt bereits andere Landkreise, die wegen des Mehraufwands bei der Einsammlung Pappkartons neben der Papiertonne verbieten. „Das machen wir bisher bewusst nicht, da wir nicht am Bedarf der Bürger vorbei arbeiten wollen“, konstatiert der Abfallexperte. „Wir fahren Altpapier extra mit Heckladern und Zwei-Mann-Besatzung, um in einem angemessenen Umfang Beistellmengen mitzunehmen.“Allerdings bittet Niehaves um Mithilfe, „um das komfortable Angebot auch in Zukunft aufrecht erhalten zu können“. Er rät dazu, die Beistellmengen stark verkleinert neben die Tonne zu stellen und die Mülltonnen unbedingt erst komplett zu füllen, bevor die Kartons daneben gestellt werden.