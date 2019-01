Osnabrück. Die Zeit der Weihnachtsbäume ist spätestens mit dem Dreikönigstag vorbei. Doch wer in oder um Osnabrück wohnt, dem bleibt die lästige Entsorgung womöglich erspart. In der Region gibt es auch 2019 wieder viele Freiwillige, die sich um die Abholung und umweltgerechte Entsorgung der Weihnachtsbäume kümmern. Hier gibt es einen Überblick.

So schön die Weihnachtszeit auch war, so mühsam kann schon mal die Entsorgung der Tannenbäume sein. Doch auf dumme Ideen sollten Sie dabei nicht kommen. Wer ausgediente Weihnachtsbäume einfach auf öffentlichen Wegen und Plätzen ablegt und auf die Gutmütigkeit der Nachbarn hofft, für den könnte es teuer werden.

Doch soweit muss es gar nicht erst kommen, denn in und um Osnabrück gibt es viele Möglichkeiten, den Christbaum für wenig Geld zu entsorgen:

Osnabrück

In Osnabrück sammeln am Samstag, 12 Januar, vier Freiwillige Feuerwehren Weihnachtsbäume ein. Voraussetzung dafür ist ein Gutschein, der im Vorfeld der Aktion bei der jeweiligen Ortsfeuerwehr gegen eine Spende erhältlich ist.

Die Freiwillige Feuerwehr Haste geht in ihrem Löschbezirk mit den Gutscheinen von Tür zu Tür. Wer nicht erreicht wird, kann die Coupons am nächsten Donnerstag, 10. Januar, von 19 bis 22 Uhr im Feuerwehrhaus am Östringer Weg 5 erhalten. Die Feuerwehr Haste sammelt in den Stadtteilen Dodesheide, Sonnenhügel und Haste.

Gutscheine der Freiwilligen Feuerwehr Eversburg können in der Westfalen-Tankstelle an der Natruper Straße, im Tankcenter Wersener Straße, im E-Center an der Bürener Straße, bei E-Neukauf Kutsche an der Natruper Straße, bei Combi an der Natruper Straße, bei Getränke Schröder an der Berghofstraße, bei Medi-Fitness an der Birkenallee, bei Friseur Meyer zu Bergsten an der Birkenallee, im Café Grave an der Neumarkter Straße, in der Kfz-Werkstatt Coesfeld an der Klöcknerstraße sowie bei der Firma „Kirk und Temmeyer“ an der Natruper Straße erworben werden. Die Weihnachtsbäume werden in den Stadtteilen Eversburg, Atter, Atterfeld und Westerberg eingesammelt. .

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Schinkel gibt es die Gutscheine montags bis donnerstags von 18 bis 20 Uhr im Feuerwehrhaus an der Belmer Straße 35. Telefonisch ist jemand unter 05 41/ 70 98 60 zu erreichen.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte besteht die Möglichkeit, Gutscheine von montags bis freitags zwischen 17 bis 20 Uhr sowie dienstags und donnerstags zwischen 10 bis 12 Uhr am Kurt-Schumacher-Damm 48 zu kaufen. Die Feuerwehr Stadtmitte kümmert sich um die Stadtteile Wüste, Weststadt, Westerberg und Katharinenviertel.

Alternative: Tanne selbst entsorgen

Eine weitere Möglichkeit der Entsorgung bietet der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb: Am Samstag, 12. Januar, ist „Weihnachtsbaumtag“. Dann öffnen neben dem Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) Piesberg und den Recyclinghöfen auch die derzeit eigentlich im Winterschlaf befindlichen Gartenabfallplätze. Von 9 bis 15 Uhr können abgeschmückte Weihnachtsbäume abgegeben werden.

Außerdem haben alle Grünplätze der Awigo im Landkreis Osnabrück am Samstag, den 12. Januar, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Hier werden Tannenbäume gerne entgegen genommen. Die Kosten können hier eingesehen werden.

Bad Iburg

Am Samstag, 12. Januar, ab 8.30 Uhr sammelt die Kolpingjugend Glane die ausgedienten Tannebäume ein. Diese sollen gut sichtbar am an den Straßenrand gestellt werden. Die Kinder und Jugendlichen werden an den Haustüren klingen und um eine Spende bitten.

Bad Laer

In Bad Laer will die Katholische Arbeiterbewegung (KAB) ausgediente Weihnachtsbäume am Samstag, 12. Januar, ab 8.30 Uhr abholen. Im Ortsteils Müschen und den Außenbereichen erfolgt die Abholung eine Woche später ab 9.30 Uhr. Wer aus den Außenbereich den Abholdienst nutzen möchte, kann sich unter 05424/8480 melden. Die Abholung erfolgt gegen eine Spende.

Bissendorf

Die KAB Bissendorf und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sammeln am Samstag, 12. Januar, wieder ausgediente Weihnachtsbäume ein. Es wird um eine Spende bei der Abholung gebeten.

Ebenfalls am Samstag knattern zwei Traktoren durch Schledehausen, um Christbäume abzuholen. Die Abholaktion wird vom Jugendrotekreuz initiiert. Es wird um eine Spende von zwei Euro gebeten, die am Weihnachtsbäume versehen werden soll. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Dissen

Am Samstag, 12. Januar, findet die Tannenbaumsammelaktion der DLRG Dissen-Bad Rothenfelde und der CDU Dissen statt. Die abgeschmückten Bäume sollten ab 9 Uhr am Straßenrand liegen. Die Kosten liegen für die Abholung bei drei Euro.

Georgsmarienhütte

In Georgsmarienhütte wird die Katholische Jugend der Gemeinden Peter und Paul, Heilig Geist und Maria Frieden am Samstag, 5. Januar, von 10 bis 17 Uhr Weihnachtsbäume gegen eine Spende abholen. Die Katholische junge Gemeinde Kloster Oesede holt im selben Zeitraum die Tannenbäume in Kloster Oesede ab.

Am Samstag, 12. Januar, sammeln die Helfer des Jugendrotekreuzes Kloster Oesede, Hardenberg und Oesede die Weihnachtsbäume in Oesede, Dröper, Hardenberg und Kloster Oesede ein. In Holzhausen holen die Messdiener die Bäume ab, um Alt-Georgsmarienhütte und Malbergen kümmern sich die Katholische Jugend Herz Jesu und die Jugendfeuerwehr Alt-Georgsmarienhütte.

Eine weitere Möglichkeit zur Entsorgung der Weihnachtsbäume besteht auf den Grünplätzen „Am Wiesenbach“ und „Malberger Straße“. Die Plätze sind am Samstag, 12. Januar 2019 von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Hagen

Die örtlichen Vereine um die katholische Jugend Gellenbeck, der Landjugend Sudenfeld und des Musikzuges Wiesental holen gegen eine kleine Spende ausgediente Weihnachtsbäume ab. Am Samstag, 12. Januar, werden die Tannenbäume ab 9 Uhr in der Niedermark von der katholischen Jugend Gellenbeck und der Landjugend Sudenfeld abgeholt und am Samstag, 19. Januar, ab 9 Uhr in der Obermark von dem Musikzug Wiesental.

Hilter

Die Kolpingfamilie Wellendorf will am Samstag, 12. Januar, ab 9 Uhr in den Siedlungen Dütetal, Schwarzer Weg, Ellerbruch, Kolonie, Am Markt, Hankenberge (mit Beckers-Wisch) Weihnachtsbäume abholen. Die Kolpinger erhoffen sich für jeden abgeholten Weihnachtsbaum eine Spende von mindestens 2.50 Euro. Sie soll der Kindertagesstätte "Der Sämann" in Brasilien zugute kommen.

Lotte

In der Gemeinde Lotte holen freiwillige Feuerwehr und Jugendfeuerwehr die ausgedienten Weihnachtsbäume in allen Ortsteilen am Samstag, 12. Januar, ab 8 Uhr ab. Abholkarten gibt es bis Freitag, 11. Januar, gegen eine kleine Spende im Ordnungsamt des Rathauses, Westerkappelner Straße 19, und in der Gärtnerei Schröer.

Wallenhorst

Am Samstag, 12. Januar, wird die Hollager Kolpingsfamilie ihre Aktion durchführen. Anmeldung für die Sammlung nehmen die Tankstelle Q1, das Haus der Geschenke Hinrichs, die Bäckerei Strößner, die Postagentur, die Bäckerei Berelsmann und der Martins Getränkemarkt bis Donnerstag, 10. Januar, entgegen. Eine Spende von mindestens 2.50 Euro pro Baum ist vorgesehen. Der Erlös fließt an die örtliche Jugendarbeit.

Westerkappeln

In Westerkappeln holen Mitglieder des Sportvereins SV Seeste 68 gegen eine kleine Spende am Samstag, 12. Januar, ab 9 Uhr die Tannenbäume ab. Diese sollen auf dem Bauhof der Gemeinde geschreddert werden. In Velpe sammeln am selben Tag die Mitglieder des VCP

Es fehlt eine Sammelaktion? Dann schicken Sie uns gerne eine Mail an a.partmann@noz.de.