Adrian Paul, Sohn des Roncalli-Gründers Bernhard Paul, führt beim Osnabrücker Weihnachtscircus 2018/19 zum ersten Mal Regie im Zirkuszelt. Außerdem tritt er als Rollschuhakrobat selbst in der Manege auf. Foto: Tobias Saalschmidt

Osnabrück. Was er von seinem berühmten Vater gelernt hat, worauf es ihm bei seinem Regie-Debüt in Osnabrück besonders ankam und wie er den Roncalli Weihnachtscircus weiterentwickeln will, verrät Direktorensohn und Zirkusakrobat Adrian Paul im Interview mit unserer Redaktion.