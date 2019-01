Osnabrück Ein Männchen und ein Weibchen – so lautet das Ergebnis der Untersuchung der zwei Serval-Jungtiere im Zoo Osnabrück. Der afrikanische Wildkatzen-Nachwuchs mit den typisch langen Beinen war Ende Oktober am Schölerberg zur Welt gekommen.

Zootierarzt Thomas Scheibe überprüfte jetzt Gesundheitszustand und Geschlecht der Servalkätzchen. „Beide sind fit und munter“, teilt der Zoo mit – wobei das Weibchen deutlich aufmüpfiger sei als sein Bruder. Heißen soll das Geschwisterpaar Annabell und Matthäus. Bei der Untersuchung kurz vor Weihnachten wurde der Nachwuchs auch geimpft und bekam – genau wie Haustiere – einen kleinen Mikrochip unter die Haut gesetzt, mit dem er sich eindeutig identifizieren lässt.

Katzen auf Erkundungstour

„Anfangs lassen wir die junge Familie in Ruhe, damit die Eltern nicht von der Jungenaufzucht abgelenkt werden. Natürlich beobachten wir sie in dieser Zeit aber bereits sehr aufmerksam“, erläutert Tobias Klumpe, Kurator im Zoo Osnabrück. Die ersten Wochen verbrachten die jungen Katzen so mit ihrer Mutter Nahla in einer geschützten Wurfhöhle. Seit einer Weile erkunden die Jungtiere ihre Außenanlage. „Die beiden sind sehr neugierig, schauen sich alles ganz genau an und raufen miteinander.“

Zu Beginn habe der Nachwuchs ausschließlich Muttermilch getrunken, jetzt kosten Annabell und Matthäus aber bereits von dem Fleisch, das ihre Eltern zu fressen bekommen.

Bis zum Sommer am Schölerberg

Etwa bis zum Sommer können die beiden noch im Zoo Osnabrück bleiben. Danach beginnt langsam die Geschlechtsreife der langbeinigen und auffällig getupften afrikanischen Wildkatzen, und sie werden an andere Zoos abgegeben, um dort ihre eigenen Familien zu gründen.