Osnabrück Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen können Besucher ab Freitag, 4. Januar 2019, im Zoo Osnabrück: Der bereits seit dem 22. Dezember geöffnete „Winterzauber“ mit Reifenrutsche, Winterkletterwald und Karussell wird jetzt mit einer Kunsteisbahn ergänzt.

„Letztes Jahr ist die Kunsteisbahn sehr gut bei unseren Besuchern angekommen“, wird Jennifer Ludwig, Veranstaltungsfachwirtin im Zoo Osnabrück, in einer Pressemitteilung zitiert. Auf der überdachten, 10 mal 16 Meter großen Fläche aus Kunsteis können Zoobesucher bis zum 10. März immer samstags und sonntags sowie noch am heutigen Ferientag von 11 bis 16 Uhr Schlittschuh laufen. Schlittschuhe dafür können mitgebracht oder an der Eisbahn ausgeliehen werden. Die Eisbahn an der Zoogaststätte ergänzt die bereits bestehende Veranstaltungsfläche zum „Winterzauber“ am Affentempel.

Eisstockschießen

Während die Kunsteisbahn tagsüber zum Schlittschuhlaufen einlädt, startet hier am 26. Januar abends das Eisstockschießen-Turnier um den „Löwen-Ice-Cup“. Insgesamt 70 Mannschaften können sich dabei messen und beim Finale am 9. März tolle Preise gewinnen.

Interessierte Gruppen können sich per E-Mail an eisstockschiessen@agentur-allesbestens.de anmelden. Die Teilnahme kostet pro Team 50 Euro, der Zooeintritt ist für die Spielzeit inklusive. Mit dem Startgeld unterstützen die Mannschaften den Verein „Löwen für Löwen“, der Spenden für die Vergrößerung der Löwenanlage im Zoo Osnabrück sammelt.

Kostenlose Führungen

Zusätzlich bieten die Zoopädagogen an den öffentlichen Turnierabenden 26. Januar, 6., 9., 13., 16., 20. und 27. Februar sowie 9. März kostenlose Führungen in die nächtliche Tierwelt an. Zuschauer haben an diesen Tagen ab 18 Uhr freien Eintritt. Firmen können die Fläche außerdem exklusiv donnerstags und freitags zum Eisstockschießen mieten. Die Anmeldung für Firmen läuft per E-Mail an Jennifer Ludwig ( ludwig@zoo-osnabrueck.de).