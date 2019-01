Osnabrück. Vom Rosenhof musste das Osnabrück-Konzert von Ausnahmerapper RIN in den Hyde Park hochverlegt werden. Dort feierten mehr als 1500 junge Fans, als gäbe es kein Morgen mehr.

„Moshpit, Moshpit“ fordert eine heisere, erdige Stimme. Es macht den Anschein, als sei es das Drachenmonster, das dort auf der Bühne liegt und diese Töne von sich gibt. Offenbar erwartet das leuchtende und blinkende Ungetüm vom Publikum, dass es einen Kreis vor der Bühne bildet, in dem auf Signal alle aufeinander zustürmen und ausgelassen tanzen. Wie bei einem zünftigen Metal-Konzert.

Was allerdings verwundert: Das Zelebrieren des Moshpits findet anlässlich eines Konzerts statt, das mit Rock so viel zu tun hat wie ein Monsun-Regen mit dem Wetter in der Wüste. Es ist RIN, der hier im seit Wochen komplett ausverkauften Hyde Park auftritt und die jungen Zuschauer dazu animiert, sich wie bei einem Punkkonzert auszutoben. Der Superstar, der keiner sein will, erzeugt bei den mehr als 1500 Fans eine Stimmung, wie man sie selten gesehen hat.

Allein mit dem Drachemonster

Kaum steht der König des Autotune-Sounds auf der Bühne, da könnte er auch schon wieder gehen, denn nach dem ersten Vers des Liedes „Need For Speed“ übernehmen die Zuschauer und es schallt aus tausend Kehlen: „Und sie fliegt zu mir, komm wir fahren weg, ey ai ai ja!“ Textsicher begleiten die Fans ihren Star durch knapp 60 Minuten Show, die der bei Stuttgart geborene Musiker allein auf der Bühne mit seinem Drachenmonster zelebriert.

Keinen Hit seiner jungen, aber steilen Karriere lässt der Sänger aus. Ob „Bros“ oder „Monica Bellucci“, fast lethargisch singt er seine Verse in einer Mischung aus Rap und extraterrestrischem Gesang, derweil die Bässe dröhnen und die Beats arg reduziert daherkommen. Final ein eingängiges „Blackout“, dann den Hit „Dior 2001“ und der junge Mann mit der obligatorischen Brusttasche verabschiedet sich von seinen Fans, die offenbar aus dem gesamten nordwestdeutschen Raum angereist sind. Phänomenal.