Nur wer sich wehrt, kann gegen Vonovia gewinnen

Osnabrück. Wenn Mieter fast die kompletten Kosten für eine neue Heizungsanlage tragen sollen, obwohl die zu ersetzende Anlage 37 Jahre alt und nach Angaben der Mieter zudem defekt war, ist das schlicht unanständig. Ein Kommentar.

Was schon der normale Menschenverstand besagt, beschreibt das Mietrecht so: Erhaltungs- und Instandsetzungskosten dürfen in Modernisierungsmieterhöhungen nicht einbezogen werden.

Vonovia presst das Maximum heraus

Vonovia versucht, aus den Mietern das Maximale herauszupressen, um die Rendite des Dax-Konzerns zu steigern. Der Vermieter berücksichtigt zwar, dass Instandsetzungskosten laut Gesetz bei Mieterhöhungen nach Modernisierungen nicht berücksichtigt werden dürfen, aber eben nur zu einem minimalen Anteil – im vorliegenden Fall liegt der berücksichtigte Instandsetzungsanteil bei zwei Prozent. 98 Prozent der Kosten wälzt Vonovia als vermeintlichen Modernisierungsanteil auf die Mieter ab.

Mut wird belohnt

Wohl zu Unrecht, aber das muss dem Immobilienriesen vor Gericht bewiesen werden – so wie es die Osnabrücker Mieter Iris Sieker und Bernd Mühle gerade machen. Ihr Mut wird voraussichtlich belohnt. Sie zeigen: Nur wer sich wehrt, kann gegen Vonovia auch gewinnen.