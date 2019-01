Osnabrück. Früher war sie die „Kanzlersouffleuse“, dann schaute sie „bei Merkels unters Sofa“, und jetzt „gibt es Ärger“: Mit ihrem aktuellen Programm gastiert Kabarettistin Simone Solga in Osnabrück.

Sie macht keine Hehl aus ihrer Herkunft: Simone Solga. Kaum ein Programm kommt der Kabarettistin über die Lippen, in dem sie nicht auf ihre ehemalige Heimat im Osten Deutschlands zu sprechen kommt. Zum Beispiel schiebt sie die Schuld an ihrer Lust am Essen ihrer Oma in die Schuhe: „Die sagte immer zu mir: Der Teller wird leer gegessen, bis das Bild von Hänsel und Gretel zu sehen ist“. Und mit Hänsel und Gretel meinte sie Erich und Margot, die Honeckers. Fertig ist der Lacher im Publikum.

Solga hat eine bodenständige, mitreißende Art. Wenn sie über Sex schwadroniert, wird’s nicht schlüpfrig. Wenn sie laut über Essengewohnheiten nachdenkt, wird´s fettig: „Wissen sie was? Rohkost ist für mich ein anderes Wort für Biomüll“, feixt sie. Da liebe sie ihre Leberwurst und hege eher die Befürchtung, dass demnächst „Schockbilder auf der Rügenwalder“ abgebildet werden.

Oft wird die aus Leipzig stammende, gelernte Buchhändlerin und Schauspielerin auch politisch. Vermutlich sind es die Schulen, die sie nach ihrer Entscheidung für die Bühne absolviert hat, die aus ihr eine richtige Kabarettistin haben werden lassen. Erst war sie Mitglied der Leipziger Pfeffermühle, dann der Münchner Lach und Schießgesellschaft.

Seit 2005 ist sie als die „Kanzlersouffleuse“ bekannt, die lange Zeit für die Reden der Kanzlerin verantwortlich war - jedenfalls in dem gleichnamigen Programm, für das sie zahlreiche Auszeichnungen mit nach Hause nehmen konnte. Jetzt kommt sie mit ihrem sechsten Soloprogramm in die Lagerhalle. „Das gibt Ärger“ heißt es und darin wird Solga wieder kräftig austeilen. Wird sie „Das Böse“ exorzieren? Also Horst Seehofer und seine Parteikollegen aus dem Freistaat Bayern? Oder Wladimir „Luzifer“ Putin.

Das Kabarett ist für die Frau mit dem losen Mundwerk die letzte sinnvolle Art von Gottesdienst: „Brav hört man sich die Moralpredigt an und geht dann geläutert nach Hause.“