Osnabrück. Das Osnabrücker Bekleidungsgeschäft Impulse zieht um. Ab Mitte Januar befindet sich der außergewöhnliche Laden rund hundert Meter vom jetzigen Standort entfernt.

Derzeit befindet sich das Geschäft für unter anderem Naturtextilien, Babyausstattung und ökologisch produzierte Erwachsenen- und Kindermode im ersten Obergeschoss an der Osterberger Reihe 2-8 über der Buchhandlung Zur Heide. „Wir brauchen einfach mehr Platz“, sagt Inhaberin Barbara Petau im Gespräch mit unserer Redaktion.



Und den gibt es: Ab dem 15. Januar ist Impulse in der Kleinen Hamkenstraße 5-7 zu finden, sagt Petau. Dort warten 190 komplett sanierte Quadratmeter auf sie – derzeit hat sie 80. „Bislang war alles sehr gedrängt“, sagt Petau. Mit den zusätzlichen 110 Quadratmetern werde sich das ändern. Ihr Sortiment wolle sie nicht verändern, „aber vertiefen“, sagt Petau. Der Räumungsverkauf hatte bereits am 10. Dezember begonnen.

Acht Jahre war Impulse nun an der Osterberger Reihe beheimatet, im Februar geht der Laden ins 30- Geschäftsjahr. Am 12. Januar öffnet Impulse letztmalig an der Osterberger Reihe. 1990 war Impulse an der Redlinerstraße an den Start gegangen.