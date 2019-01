Osnabrück. Im Sommer vor 50 Jahren ging der Stern von Ten Years After auf. Beim Woodstock-Festival erlebte die Band ihren Durchbruch. Am Freitag, 11. Januar, spielt das Quartett im Rosenhof in Osnabrück.

Das Stück „I’m going Home“ machte Ten Years After weltberühmt. Die Band spielte es beim Woodtsock Festival als Zugabe, und es war das einzige Stück aus dem Set, das von den Kameras aufgenommen wurde. Legendär ist die Szene, als der völlig entkräftete Gitarrist und Sänger Alvin Lee eine Melone schulterte, die er kaum tragen konnte. Zuvor hatte er fast zehn Minuten lang sein Instrument wie ein Derwisch bearbeitet. Manch einem Zuschauer mögen da Chuck Berrys Zeilen aus „Johnny B. Goode“ in den Sinn gekommen sein: „He could play the guitar just like a-ringing the Bell“. So viele Noten auf einmal konnten nur wenige Gitarristen in der damaligen Rock-Welt spielen.

Sechs Jahre nach Woodstock endete der Höhenflug der Band. Ten Years After löste sich auf. Bis 1989 war – außer einem Auftritt der Woodstock-Legenden im Jahr 1983 – nichts von der Band zu hören. 1989 tat man sich wieder zusammen. Die Musiker spielten einige Auftritte, nahmen ein Album auf, aber erst 2003 gab es eine Reunion. Alvin Lee war nicht mehr dabei, er wurde durch Joe Gooch ersetzt. 2010 formierte der mit Ten Years After-Bassist Leo Lyons das Projekt Hundred Seventy Split. Diese Band ist am 22. März in der Kulturwerkstatt in Melle-Buer zu sehen.

Adäquater Ersatz

Heute nimmt Marcus Bonfanti den Platz von Alvin Lee ein, der am 6. März 2013 im Alter von 69 Jahren starb. Vor seinem Engagement bei Ten Years After war Bonfanti als Solo-Künstler aktiv. Seine beiden Alben erhielten laut Wikipedia sehr positive Kritiken und brachten ihm 2012 und 2013 Auszeichnungen als „Accustic Act“ bei den British Blues Awards ein. Das 2013 erschienene Album „Shake The Walls“ wurde vom Classic Rock Magazine zu den Top-5-Bluesalben des Jahres gezählt. Der 35-jährige Bonfanti, der Led-Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page als sein Vorbild nennt, scheint ein adäquater Ersatz für seine Vorgänger zu sein.

Bei ihrem Auftritt im Rosenhof werden Marcus Bonfanti, Schlagzeuger Ric Lee, Keyboarder Chuck Churchill und Bassist Colin Hodgkinson die Klassiker von Ten Years After spielen. Neben „I’m going Home“ gehören auch „Good Morning Little Schoolgirl“, „The Hobbit“, „One Of These Days“ und „Choo Choo Mama“ dazu. Zudem hat die Band angekündigt, einige Überraschungen mit ins Programm aufzunehmen. So soll wohl verhindert werden, dass die nostalgischen Gefühle überhand nehmen, und bewiesen werden, dass Ten Years After im heutigen Blues Rock-Revival mitmischen können.

Ten Years After, Rosenhof, Osnabrück, Fr., 11. Januar, 20 Uhr, Eintritt: 33,90 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.