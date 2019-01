Osnabrück. Jahrelang war Simone Solga die Kanzlerinnen-Souffleuse. Jetzt hat sie genug von Merkel. Am Freitag, 11. Januar, zeigt die Kabarettistin in der Lagerhalle in Osnabrück ihr neues Programm „Das gibt Ärger“.

Simone Solga wurde 1963 in Gera geboren und wuchs in Leipzig auf. Sie hat also – wie die Kanzlerin – einen Ost-Hintergrund. Nach ihrer Ausbildung zur Schauspielerin war sie am Leipziger Theater engagiert, um dann von 1989 bis 1993 im Ensemble der Leipziger Pfeffermühle mitzumischen. 1995 machte sie rüber und wechselte zur Münchner Lach- und Schießgesellschaft, wo sie bis 2000 blieb. Im gleichen Jahr feierte sie mit ihrem ersten Solo-Programm „Ich packs“ Premiere.

Wir schaffen das – nicht

Ab 2005 übernahm sie die Rolle der „Kanzlersouffleuse“. So hieß ihr drittes Programm. Der Nachfolger trug den Titel „Bei Merkels unterm Sofa“. In ihrer Rolle als Kanzlerinnen-Flüsterin konnte sie auf ihre Erfahrungen im real existierenden Sozialismus zurückgreifen. Als die Flüchtlingsbewegung Deutschland erreichte, erinnerte sie sich an Erich Honeckers Worte, der angesichts von Perestroika und Glasnost kurz vor dem Fall der Mauer die Durchhalte-Parole durchgab: „Wir schaffen das.“ Solga wisperte Merkel ins Ohr: „Wir schaffen das nicht.“ Doch das letzte Wort hatte die Kanzlerin offenbar nicht verstanden.

Nun ist Simone Solga selbst zum Flüchtling geworden und hat Berlin verlassen. Sie habe das ergiebige Lunchpaket von Peter Altmaier gestohlen und die Balkanroute genommen, erzählte sie bei ihrem Auftritt in Villingen-Schwenningen im November. Am anderen Ende der Republik konnte sie einen distanzierten Blick auf das Treiben in der Hauptstadt und ihrer Protagonisten werfen. Der SPD schlug sie vor, es mal mit was anderem als Politik zu versuchen. Und den Wechsel an der Spitze der CDU lobte sie laut Schwarzwälder Boten so: Mit notwendiger Rücksicht auf die so empfindliche deutsche Automobilindustrie sei Annegret Kramp-Karrenbauer die beste, denn der Namen passe so hervorragend. „Aus diesem Grund wäre gar an Sahra Wagenknecht zu denken, wenn sie mit ihrer ,Aufsteh-Kampagne‘ nicht eher sitzengeblieben ist.“ Eigentlich sei sie aber für Jens Spahn als Kanzler, damit endlich der Platz für einen fähigen Gesundheitsminister frei werde.

Untragbar, aber zum Lachen

Mit dieser Meinung ist Simone Solga als Kanzlerinnen-Souffleuse natürlich nicht mehr tragbar. Sie fürchtet nun, vor dem Untersuchungsausschuss oder in der Badewanne zu enden. Also ab ins Asyl. Denjenigen, die ihr bei ihrem neuen Programm beiwohnen, verspricht sie: „Wenn Sie sich auf dieses Abenteuer einlassen, dann sind Sie nicht mehr einfach nur Steuerzahler, nein Sie werden Komplize, Weggefährte, Seelenfreund und Fluchthelfer. Und Sie werden was zu lachen haben.“

Simone Solga, Lagerhalle, Osnabrück, Fr., 11. 1., 20 Uhr, Eintritt: 21,80 Euro. Kartentelefon: 0541/338740.