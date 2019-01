Osnabrück. Zur Hochzeitsmesse „verliebt – verlobt – verheiratet“ kommen am Samstag, 12. Januar, und am Sonntag, 13. Januar, etwa 80 Aussteller in die Osnabrück-Halle. Mittels eines umfangreichen Rahmenprogramms können sich Hochzeitspaare und die, die es noch werden wollen, umfassend über den schönsten Tag im Leben informieren.

Von A wie Abendmoden bis T wie Tanzschule reicht die Palette der Anbieter bei der Hochzeitsmesse. Natürlich gehören auch Brautmoden, Herrenausstatter und Juweliere dazu. Die rund 80 Aussteller wollen einen umfassenden Überblick und Anregungen für die Hochzeit geben. Dabei sollen auch individuelle Wünsche berücksichtigt werden, ob märchenhafte Hochzeit, ländlich-elegante Feier oder rauschendes Fest. Auch Silberhochzeitspaare und alle, die sich mit der Planung von Familienfeiern und anderen Festen beschäftigen, können bei der Hochzeitsmesse fündig werden und sich inspirieren lassen.

Ein Höhepunkt einer jeden Hochzeitsmesse ist die Brautmodenschau. Sie finden jeweils um 12.30 und 15.30 Uhr im Europa-Saal gleich zwei Mal an einem Tag statt. Die Traumkleider und die dazu passenden Anzüge können direkt nach den Shows anprobiert werden. Die neusten Trends zum Frisurenstyling, zur dekorativen Kosmetik und Blumendekorationen runden die Modenschauen ab.

Wer den Gang in den heiligen Stand der Ehe wagt, muss sich auch aufs Parkett begeben. Zu einer richtigen Hochzeit gehört natürlich auch der Brauttanz dazu. Niemand geringeres als Tanzweltmeister Michael Hull bietet an beiden Tagen Schnupperkurse an. Wem das nicht genug ist (oder wer noch mehr Bedarf hat), der kann auch bei den Schnuppertanzkurzen der ADTV Tanzschule CreaKtiv reinschauen, die auch an beiden Tagen stattfinden.

Am Samstag und Sonntag werden im Rahmenprogramm auch einige Vorträge gehalten. So sprechen Jens Köhne und Julian Hügelmeyer zu den Themen DJ und Entertainment auf Hochzeiten. Dr. Martin Diederich referiert über die immer beliebter werdenden freien Trauungen. Wer nicht im Standesamt oder in der Kirche getraut werden will (oder getraut werden darf), der kann sich frei trauen lassen. Wer möchte, kann auch einem ganz neuen Trend folgen und sich selbst heiraten. Für Paare, die sich in einer konventionellen Zeremonie heiraten wollen, stehen Vertreter der evangelischen und katholischen Kirchen für Fragen zur Zeremonie zur Verfügung.

Des Weiteren gibt es Auskunft über Themen wie Hochzeitstorten, Blumendekoration, Fotografen, Hochzeitsfahrzeuge und Hochzeitsreisen.

Infos unter www.hochzeitsmesse-osnabrueck.de.

Hochzeitsmesse „verliebt – verlobt – verheiratet“, Osnabrückhalle, Osnabrück, Sa., 12. 1., und So., 13. 1., je 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 9,50 Euro (Tagesticket), Kartentelefon: 0541/349024.