Kabarett-Bundesliga: Sven Bensmann vs Byebye in Osnabrück

Die Unterstützung Osnabrücks braucht Comedian Sven Bensmann, wenn er am Donnerstag im Rosenhof in der Kabarett-Bundesliga gegen Byebye antritt. Foto: David Hartmann

Osnabrück. Ein Heimspiel in der Kabarett-Bundesliga bestreitet Sven Bensmann am Donnerstag, 10. Januar, im Rosenhof in Osnabrück. Dort tritt der Osnabrücker Comedian gegen das Leipziger Duo Byebye an.