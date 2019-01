Osnabrück. Mit der Umsetzung des Spielplatzkonzeptes sind Flächen, die ehemals für Sandkiste und Schaukel vorgesehen waren, weggefallen und können nun bebaut werden. Eine davon befindet sich an der Martinsburg. Und das Baugesetzbuch fördert die "Innenentwicklung" in Städten. Beispiel für eine solche Nachverdichtung ist das Baugebiet Atterfeld Nord.

Im Bereich des Bebauungsplans Martinsburg war westlich des Frankensteiner Wegs eine Fläche für einen möglichen Spielplatz reserviert. Die Stadt hat nun entschieden, dass dieser Spielplatz nicht benötigt wird, die Fläche somit einer anderen Nutzung zugeführt werden kann. Die Fläche wurde an eine Wohnungsbaugesellschaft veräußert, die bereits die angrenzenden Flächen besitzt. Nun soll eine Änderung des Bebauungsplans die rechtliche Voraussetzung für die Entstehung von zusätzlichen Wohneinheiten schaffen. Etwa 30 neue Wohnungen könnten in dem Bereich entstehen, vermutet Stadtplaner Franz Schürings. Angedacht ist eine maximal dreigeschossige Bauweise. Dachbegrünung wird im Bebauungsplan festgesetzt.

Die Änderung des Bebauungsplans Atterfeld Nord sei zugunsten größerer Bebauungspläne etwas geschoben worden, räumt Schürings ein, nun aber soll auch hier neuer Wohnraum enstehen. In Zeiten immer knapper werdender Wohnbauflächen spielt die Nachverdichtung in bereits bebauten Gebieten eine zunehmend gewichtige Rolle. Dem Wunsch einiger Anlieger am Erlenweg, ihre Grundstücke in zweiter Reihe bebauen zu dürfen, kommt die Stadt daher mit der Änderung des Bebauungsplanes nach.

Im rückwärtigen Bereich der Hausnummern 1 und 18 bis 22 können also, so denn dem Bebauungsplan nicht widersprochen wird, zusätzliche sechs Gebäude errichtet werden. Dienten große Grundstücke wie am Erlenweg, aber auch in anderen Stadtteilen, früher der Selbstversorgung, werden sie heute oftmals zu einer Last für ihre Eigentümer. Durch die Novelle des Baugesetzbuches im Jahr 2013 wurde zur Stärkung der Innenentwicklung von Städten und Gemeinden die Möglichkeit der Nachverdichtung geschaffen. So soll die vorhandene Infrastruktur besser ausgenutzt und eine weitere Flächenversiegelung im Außenbereich vermieden werden.