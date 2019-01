Lingen. Der Glanz von Hollywood wird gleich bei zwei herausragenden Konzerten versprüht, die am Mittwoch, 9. Januar, in der Emslandarena in Lingen auf dem Programm stehen. Zunächst wird die Musik des Komponisten Hans Zimmer aus zahlreichen Blockbustern gespielt; dann erklingt der Soundtrack der Filme „Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“.

Hans Zimmer wurde im September 1957 in Frankfurt am Main geboren und 11 Mal für den Oscar, 14 Mal für den Golden Globe Award und 10 Mal für den Grammy Award nominiert. Seine erste Oscar-Nominierung erhielt er 1989 für den Film „Rain Man“. 1995 wurde er für die Filmmusik zu „Der König der Löwen“ mit einem Oscar ausgezeichnet. 2010 bekam er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. 2018 wurde Zimmer mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet.

Eine richtige Musik-Ausbildung erhielt Hans Zimmer nicht. Er konnte sich anscheinend nicht den Regeln des Unterrichts unterwerfen. In der Harald-Schmidt-Show sagte er einmal: „Entweder ich hätte den Lehrer umgebracht oder er hätte mich umgebracht.“

Zimmers Musik-Lehrer mag später die Musik seines ehemaligen Schülers gehört haben. Sie untermalte Filme wie „Fluch der Karibik“, „Mission Impossible“, „Batman“, „Dunkirk“, „Superman“, „Gladiator“ und viele andere mehr. In Lingen wird Hans Zimmers Musik in großer Aufführung von einem Orchester mit Chor und Solisten gespielt.

Melodien aus dem Auenland

Über 1000 Minuten, also fast 17 Stunden, dauern die Kinofassungen der Film-Trilogien „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“. Keine Bange, so lange wird das zweite Konzert am Mittwoch in der Emslandarena nicht dauern. Aber es zeigt, dass diese Filme von einer Menge Musik untermalt wurden.

Der Mammut-Soundtrack dieser von Peter Jackson inszenierten Filme stammt von Howard Shore. Garniert wurde er von Songs von Annie Lennox, Enya und Ed Sheeran. Der 72-jährige Shore hat drei Mal den Oscar gewonnen – unter anderem für „Herr der Ringe“. Dafür soll er intensiv die Oper „Das Rheingold“ von Richard Wagner studiert haben. Shore komponierte aber auch die Soundtracks für die Filme „Das Schweigen der Lämmer“, „Philadelphia“, „Ed Wood“, „Sieben“, „Panic Room“ und „The Aviator“.

In Lingen mit dabei sind Billy Boyd, der Pippin-Darsteller aus den Filmen, als Sänger und Erzähler sowie das Tolkien Ensemble und die Philharmonie und der Chor des Auenlandes.

The Music of Hans Zimmer/Der Herr der Ringe & Der Hobbit – Das Konzert, Emslandarena, Lingen, Mi., 9. 1., 17 und 20 Uhr, Eintritt: 16 bis 71 Euro (Hans Zimmer) und 37 bis 91 Euro (Herr der Ringe/Hobbit), Karten erhältlich unter www.deinticket.de oder den Nummern 0591/91295-0 und 0591/9144-144.