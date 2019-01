Osnabrück. Bevor Saxophonist Denis Gäbel mit seinem Bruder Tom Ende Januar die Osnabrückhalle anlässlich eines Benefizkonzerts beehrt, wird er die Freunde des flirrenden Jazz im Blue Note mit seinem Quartett begeistern.

Denis Gäbel ist ein vielbeschäftigter Mann. Wenn er nicht in Mainz weilt, um seinen Studenten an der Johannes Gutenberg-Universität die Geheimnisse des guten Saxophon-Tons beizubringen, dann ist er entweder mit seinem eigenen Quartett unterwegs oder er leitet die Bigband, die seinen Bruder, Sänger Tom Gaebel begleitet.

Jetzt hat der Saxophonist offenbar eine Umstrukturierung in seinem Quartett vorgenommen. Zwar begleitet ihn noch sein langjähriger Kollege am Piano, Sebastian Sternal. Doch am Kontrabass wird bei seinem nächsten Konzert in Osnabrück Reuben Rogers stehen, das Schlagzeug bedient Clarence Penn. Da darf man gespannt sein, inwiefern sich der Stil des Quartetts durch den Austausch von Bassist Martin Gjakonovski und Schlagzeuger Silvio Morger verändert, die eigentlich Mitglieder in seinem Quartett sind und die ihn noch vor zwei Jahren ins Osnabrücker Blue Note begleiteten.

Wer Gäbel einmal live erlebt hat, der weiß, wie variabel der Saxophonist ist, wenn er sich der eigenwilligen Interpretation von Jazz-Stilistiken vergangener Epochen widmet. Mal erinnert er an die Ära, als Musiker wie Alphonse Mouzon, Stanley Clarke und Herbie Hancock Rock mit Jazz fusionierten. Dann drückt er Kompositionen von Thelonius Monk einen eigenen Stempel auf oder er widmet eine Ballade dem legendären Sänger und Pianisten Stevie Wonder. Einerlei, in welche Richtung das Quartett driftet, stets sorgt der Saxophonist aus Ibbenbüren mit seinen flirrenden Tonkaskaden für brennende Luft im Jazzclub.

Für seine aktuelle Besetzung greift Gäbel auf den amerikanischen Bassisten Reuben Rogers zurück, der bereits mit Wynton Marsalis, Joshua Redman und Dianne Reeves zusammenarbeitete und zu einem der gefragtesten amerikanischen Studiomusiker gehört. Für das rhythmische Fundament wird Clarence Penn zuständig sein, der ebenfalls aus den USA stammt und seine Meriten in der Kooperation mit Koryphäen wie Dizzy Gillespie, Roberta Flack und Richard Galliano verdiente.