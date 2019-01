Osnabrück. Im vergangenen Jahr sind 3594 Geburten beim Osnabrücker Standesamt gemeldet worden – 111 mehr als 2017. Bei der Wahl der Vornamen liegen kurze weiterhin im Trend.

Die beliebtesten Vornamen waren im vergangenen Jahr Mia und Ben. Bei den Mädchen folgte Mila und Emma, bei den Jungen Theo und Jonas. Darüber hinaus beliebt: Lina, Ella und Leni sowie Mats, Noah, Leon, Luca, Liam und Max. Der erste längere Vorname bei den Mädchen ist Charlotte auf Rang sieben. Julius ist der einzige Name in den Top Ten der Jungennamen mit mehr als fünf Buchstaben (Rang 10), teilte die Stadt mit.



Zu beachten ist: In die Statistik fließen alle Kinder ein, die in Osnabrück entbunden wurden, auch wenn die Eltern außerhalb der Stadtgrenzen wohnen. Nur 1642 der in Osnabrück geborenen Kinder sind auch in Osnabrück gemeldet, teilte die Stadt auf Nachfrage mit.

Der heimliche Favorit bei den Mädchen

2533 der im vergangenen Jahr beim Standesamt gemeldeten Neugeborenen haben einen Vornamen, 971 haben zwei, 82 haben drei und acht Kinder sogar mehr als drei Vornamen. Werden auch die zweiten und dritten Vornamen hinzugerechnet, lag 2018 bei den Mächennamen nicht Mia an der Spitze, sondern Marie. Insgesamt 66 Mädchen erhielten Marie im Namen, der seit Jahren hoch im Kurs steht.

Bei den Jungen war Alexander 2018 der beliebteste zwei Vorname, gefolgt von Friedrich und Maximilian. Diese waren als erste Vornamen hingegen recht unbeliebt.

Deutlich an Beliebtheit verlor der Vorname Sophie. 2016 war das noch der beliebteste Mädchenvorname gewesen, 2017 fiel er auf Platz 16 zurück, im Jahr 2018 auf Rang 32. Allerdings lag Sophie bei den zweiten Vornamen im vergangenen Jahr auf dem dritten Platz hinter Marie und Maria.

Bundesweite Rangliste

Bundesweit waren Emma, Mia, Hanna/Hannah, Emilia und Sophia/Sofia die beliebtesten Vornamen im vergangenen Jahr, gefolgt von Lina, Anna, Mila, Lea und Ella. Bei den Jungen waren es Ben, Paul, Leon, Finn/Fynn, Elias, Jonas, Luis/Loius, Noah, Felix und Lucas/Lukas.

Beliebteste Vornamen im Jahr 2017

2017 waren 3483 Geburten beim Osnabrücker Standesamt gemeldet worden – 1786 Jungen und 1697 Mädchen. Die beliebtesten Vornamen für die Jungs waren Noah, Ben und Leon, bei den Mädchen waren es Emma, Mia und Mila.

2016 waren 3452 Neugeborene in Osnabrück gemeldet worden – 1785 Jungen und 1667 Mädchen. Die beliebtesten Vornamen damals: Sophie, Marie und Emma sowie Elias, Ben und Noah.