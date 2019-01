Osnabrück. Die UWG Fraktion im Osnabrücker Kreistag wird Horst Baier, den aktuellen Samtgemeindebürgermeister aus Bersenbrück, bei seiner Kandidatur zum Landrat unterstützen. Das teilt der Fraktionsvorsitzende der UWG-Fraktion, Sebastian Gottlöber, mit.

Aus Gottlöbers Sicht ist Baier durch seine langjährige Erfahrung als Finanzvorstand der Stadt Osnabrück und seine Tätigkeit als Samtgemeindebürgermeister von Bersenbrück ausgezeichnet für dieses Amt qualifiziert. In der Mitteilung heißt es weiter: „Inhaltlich konnte Baier bei einer Vorstellungsrunde mit seinen Ideen überzeugen. Besonders hervorzuheben sind hier seine Ideen zur Förderung des Wohnungsbaus und die bessere Ausstattung der kreiseigenen Schulen.“ Der Ansicht Baiers, dass insbesondere bei den Gymnasien ein Nachholbedarf an digitaler Infrastruktur sowie räumlicher Ausstattung besteht, könne er nur folgen, so Gottlöber.

„Großes Wissen“

Der Mitteilung zufolge, weist der Ankumer Bürgermeister und aktuelles Kreistagsmitglied Detert Brummer-Bange auf die gute Zusammenarbeit mit Baier innerhalb der Samtgemeinde Bersenbrück hin. Diese sei immer geprägt gewesen durch Baiers offene und kommunikative Art. Durch die Gründung der Haseenergie, Hasenetz und Hasewohnbau könne der Kandidat auf ein großes Wissen im Aufbau und im Management von kommunalen Unternehmen im Energie und Wohnbausektor zurückgreifen. „Alle drei UWG-Kreistagsmitglieder weisen in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass es sich bei der Unterstützung lediglich um die Meinung der Kreistagsfraktion handelt.“ Die Wählergemeinschaften und Bürgerlisten im Landkreis seien von dieser Meinung „völlig unabhängig“ und könnten sich völlig frei entscheiden, ob und wenn ja welchen Kandidaten sie unterstützen.

Der als Unabhängiger antretende SPD-Mann Baier wird bei der Wahl im Mai als wohl aussichtsreichster Herausforderer gegen Amtsinhaber Michael Lübbersmann (CDU) antreten. Dritter Kandidat ist der Unabhängige Frank Vornholt.